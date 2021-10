Kauza šikany Čaputovej dcéry nenechala chladným ani Hegera: Čo hovorí na Tarabov status?

Poslanec Tomáš Taraba (nezaradený) zdieľal na Facebooku fotku dcéry Zuzany Čaputovej.

K fotografii modelky Emmy pripojil popis: ,Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku." K téme sa na utorkovej tlačovej konferencii vyjadril aj predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO), ktorý považuje správanie Tomáša Tarabu za neprijateľné.

„Nevidím absolútne žiadny dôvod, prečo by mali cudzí ľudia zverejňovať na svojich facebookoch deti verejných činiteľov,“ povedal Heger. Dodal, že sa na Slovensku snaží budovať kultúru vzájomnej úcty. Správanie poslanca Tarabu podľa neho absolútne nie je v súlade s takouto kultúrou.

K statusu poslanca sa vyjadrila aj Polícia SR, podľa ktorej útok na mladistvú osobu podnecuje nenávisť a šikanu. „Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu,“ uviedli policajti vo svojom profile na sociálnej sieti.

Polícia dodala, že to, čo Taraba urobil, je exemplárny prípad šikanovania cez internet. „Je to stredovek. Je to niečo, proti čomu Policajný zbor roky bojuje. Je to názorná ukážka toho, že bezcitné správanie na internete môže dosiahnuť taký rozmer šikany, ktorý môže viesť k tej najväčšej ľudskej tragédii,“ uzatvára polícia.