Pandémia má veľký vplyv na zhoršenie duševného zdravia detí, odborníčka radí: Toto mladí teraz potrebujú

Mladí v čase pandémie potrebujú dospelých, ktorí pre nich budú konzistentnými partnermi, na ktorých sa môžu obrátiť a ktorí ich budú touto dobou sprevádzať.

Poukázala na to projektová manažérka Nadácie pre deti Slovenska a riaditeľka súkromnej školy Aneta Chlebničanová v súvislosti s tým, že jedným z mnohých dôsledkov pandémie je zhoršenie duševného zdravia detí.

"Mladí ľudia a deti vnímali, že prestali byť napĺňané ich základné potreby komunikácie, socializácie, sebarealizácie či pohybu a možností športovať. Negatívne vnímali aj to, že sa nemohli učiť štandardne v škole, chýbal im osobný kontakt nielen so spolužiakmi, ale aj učiteľmi. Žiaci a študenti mali pocit, že niektorí učitelia podcenili svoju prípravu na online vyučovanie, či im dokonca nedôverovali počas testov. Tieto faktory ako aj množstvo projektov v izolácii bez možnosti konzultácie s pedagógmi považovali za veľmi stresujúce. Navyše sa čoraz viac potýkali so samotou, depresiou či frustráciou. K zhoršenému psychickému stavu a poklesu sebavedomia prispeli aj rôzne fyziologické zmeny, napríklad zvýšenie hmotnosti či zhoršenie kondície," priblížila Chlebničanová. Závažným ostáva, že sa s problémami často nemajú na koho obrátiť.

Poukazuje na to aj nedávny prieskum nadácie, realizovaný s podporou poisťovne Kooperativa. Vyplýva z neho, že pandémia prehĺbila priepasť medzi deťmi a dospelými, ktorí situáciu a potreby detí vnímajú odlišne a málo o tom spoločne komunikujú. "Deti a mladí ľudia chcú v škole cítiť prijatie - aby boli pre nich dospelí aj v tomto vypätom období konzistentnými partnermi," uviedol správca nadácie Ondrej Gallo s tým, že cieľom prieskumu bolo zistiť, kde je v praxi potrebné nasmerovať pomoc.

Podľa Chlebničanovej je najdôležitejšie byť mladým oporou a venovať im čas. Podľa jej slov potrebujú diskutovať o aktuálnych témach, získať pocit, že problémy majú riešenia a učiť sa ich hľadať. Partnera na rozhovor pritom môžu deti nájsť nielen v rodine, ale napríklad aj v učiteľoch, tréneroch, psychológoch či asistentoch. "Najhoršia je bezmocnosť, že s tým nemám čo robiť. Lenže mám s tým čo robiť a to je dôležité, aby sa s nimi tá situácia rozobrala a spracovala," skonštatovala projektová manažérka.

Poznamenala, že existujú rôzne formy, ako mladým odkomunikovať napríklad témy, ktoré v spoločnosti vyvolávajú názorové konflikty. Dôležité je aj podporovať ich, aby diskutovali medzi sebou. "Dokážu si to vysvetliť, odargumentovať úplne iným jazykom, ako im to dokáže odargumentovať odborník," vysvetlila.