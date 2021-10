Fico chrlí oheň: Predstavte, čo si táto všivavá vláda voči mne dovolila

Robert Fico na tlačovej konferencii vyhlásil, že v strane Smer platí zásada dobrovoľnosti, čo sa týka očkovania.

Zároveň prízvukoval, že patrí medzi politikov, ktorý nie sú zástancami vakcinácie proti ochoreniu COVID-19. Napriek tomu vraj nerobí žiadnu antikampaň, lebo to by vyzeralo inak. "A teraz si predstavte, čo si táto všivavá vláda voči mne dovolila," začal Fico svoju kritiku.

Bývalý premiér obvinil vládu z falšovania údajov, ktoré sa týkajú očkovania. Podľa jeho slov, za neho niekto vyplnil formulár eHranica a falošne v ňom uviedol, že je plne zaočkovaný. "Národné centrum zdravotníckych informácií ma informovalo, že vyplnenie dotazníku eHranica v mojom mene bolo hekerským útokom," povedal Fico, ktorý vraj nechce špekulovať nad tým, kto to spravil, no dotyčná osoba mala k dispozícii jeho rodné číslo a ďalšie osobné údaje. Následne však vyhlásil, že to musel byť v spolupráci so štátnymi orgánmi. Trestne oznámenie kvôli tomu nepodal, nevidí v tom význam.

Hranicu mal prekročiť 31. júla, ale predseda Smeru tvrdí, že sa to nestalo. „Nie som zaočkovaný a nepôjdem sa dať zaočkovať,“ dodal predseda Smeru. Na základe informácie o prekročení hraníc následne Fica 3. a 7. septembra vyzval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, aby predložil doklad s potvrdením o vakcinácii, respektíve doklad o zaočkovaní osoby, nakoľko sa vo formulári uvádza, že je plne zaočkovanou osobou. Fico tvrdí, že ho úrad „otravuje už druhý alebo tretíkrát”, pričom žiadajú doklad o očkovaní na základe iného dokumentu, ktorý NCZI vyhodnotilo ako sfalšovaný. Predseda strany Smer upozorňuje, že podobná vec sa mohla stať aj iným občanom Slovenska. Považuje to za útok zo strany vlády a jej snahu o umelé zvýšenie zaočkovanosti v krajine formou falšovania potvrdení o očkovaní.