Poslanec zverejnil fotku dcéry Zuzany Čaputovej, polícia zasiahla: Prekročil akékoľvek hranice!

Poslanec Tomáš Taraba zverejnil fotografiu dcéry Zuzany Čaputovej Emmy z módnej akcie Fashion LIVE!, na ktorej sa predstavila ako modelka. "Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku," napísal k fotografii. Za tento príspevok si vyslúžil kritiku od komentujúcich, no príspevok neušiel ani pozornosti polície.

"V tomto prípade boli prekročené akékoľvek hranice. Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu.

Je to exemplárny prípad šikanovania cez internet. Je to stredovek. Je to niečo, proti čomu Policajný zbor roky bojuje. Je to názorná ukážka toho, že bezcitné správanie na internete môže dosiahnuť taký rozmer šikany, ktorý môže viesť k tej najväčšej ľudskej tragédii," odsúdili krok poslanca policajti na sociálnej sieti.

Status pobúril aj ľudí na Facebooku. "Dospelý chlap, ktorý má 5 detí sa vôbec necíti hlúpo pri osočovaní iného dieťaťa?" komentovala Michaela. "Vy urážate mladé dievča? To je nejaké hrdinstvo? Mali by ste sa hanbiť, je to nechutné," pohoršovala sa Ľudmila.