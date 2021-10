Pred parlamentom sa zhromaždili stovky ľudí: Podporili bezpečnú a legálnu interrupciu

Stovky ľudí sa v pondelok podvečer zhromaždili v Bratislave, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu.

Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám, o ktorom by mal parlament definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi. Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo viacerých mestách v SR i v Českej republike.

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám sa aktuálne nachádza v druhom čítaní. Podľa návrhu by sa mohla predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 72 hodín, pôvodne to bolo 96 hodín. Zaviesť by sa mohol osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov. Niektorí poslanci avizovali predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktorým by chceli zákon zmierniť.