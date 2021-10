Naše firmy skupujú podniky na Jadrane: Česká a slovenská invázia do Chorvátska!

Jadran je slovenské more. V poslednom období sa to však začína prejavovať aj vo vlastníckej štruktúre podnikov v Chorvátsku. Kým investície z Česka a Slovenska boli dlho relatívne nízke, od leta sa znásobili.

Začal to Andrej Babiš. Jeho firma Agrofert v lete kúpila 70 percent spoločnosti Agronom. Stala sa tak väčšinovým vlastníkom jednej z najvýznamnejších chorvátskych poľnohospodárskych firiem a de facto ju ovládla.

Český investor, konkrétne firma DD Acquisition, by mala hrať kľúčovú rolu aj pri reštrukturalizácii zadlženého chorvátskeho strojárskeho podniku Djuro Djakovic. Podľa plánu, ktorý chorvátska vláda predostrela na schválenie Európskej komisii, by DD Acquisition po novom mala namiesto doterajších 18,8 % akcií kontrolný balík.

Česká investičná spoločnosť Emma Capital má tiež na Jadrane svoje záujmy. Jej majiteľom je Jiří Šmejc, ktorý bol predtým akcionárom v PPF zosnulého Petra Kellnera. Je vlastníkom internetového obchodu Bazzar.hr, stávkových kancelárií SuperSport a najnovšie prevzal marínu v Trogire.

Investori prichádzajú aj zo Slovenska. Denník Jutarnij list si všimol, že výrazne investovala v Chorvátsku Tatravagónka, ktorá v septembri vstúpila do závodu na výrobu železničných vozidiel TŽV Gredelj. Ten sa deväť rokov snažil vyriešiť svoj bankrot. Podarilo sa to až za 45 miliónov eur od Tatravagónky. S touto sumou súhlasili aj veritelia TŽV Gredelj. Slováci tak získali v Chorvátsku výrobný závod a zachránili v ňom 400 pracovných miest. Mal by Andrej Babiš kandidovať za prezidenta? Prieskum, ktorý ho poriadne zamrzí

Jutarnij list, ktorý tieto investície zosumarizoval, tvrdí, že zahraničné investície hrali veľkú rolu pri rozvoji Česka a Slovenska, a teraz sa presúvajú z týchto krajín do Chorvátska. Nejde pritom o niečo, čo by výrazne vyčnievalo – zahraničné investície do Chorvátska celkovo rastú a české a slovenské spoločnosti len kopírujú tento trend.

Chorvátski novinári si tiež všímajú, že všeobecne ide zo zahraničia (vrátane Česka a Slovenska) o investorov, ktorí sa už dlhé roky angažovali v rámci Európskej únie a nejde teda o žiadnych nováčikov. Na Chorvátsku ich lákajú nízke úrokové sadzby a chuť expandovať na nové trhy. V prípade Česka a Slovenska hrá rolu aj to, že naše lokálne trhy sa pre mnohých veľkých hráčov stali už príliš malými.

Nárast investícií SR v chorvátsku