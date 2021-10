Lekárovi Petrovi Sabakovi došla trpezlivosť: Žaloba na Mazureka s Uhríkom! Vysúdiť chce tisíce eur

Pôjde to súdnou cestou! Vzbudzovanie vášní proti lekárom začína mať vážnejšie dôsledky.

Uznávaný infektológ Peter Sabaka (37), ktorý sa stará o covidových pacientov na bratislavských Kramároch, sa rozhodol brániť proti vyhláseniam dvoch bývalých kotlebovcov. Poslal im tak predžalobnú výzvu, kde od nich žiada 48 000 € za poškodenie dobrého mena. Prečo sa rozhodol pre radikálny krok?

Lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci sa stretávajú s nedôverou a agresívnymi útokmi čoraz viac. Niektorí tak siahajú po právnej ceste k tomu, aby nielen očistili svoje meno, ale tiež poukázali na dôsledky šírenia nepravdivých informácií. Najnovšie sa do takého sporu dostal lekár Peter Sabaka.

Infektológ, ktorý pôsobí na infektologickej klinike v bratislavskej nemocnici na Kramároch, žiada od poslancov strany Republika odškodné vo výške 48 000 eur v žalobe o ochranu osobnosti. Dôvodom má byť video, ktoré na začiatku októbra zverejnil poslanec Milan Mazurek. Slovenský infektológ o vážnych následkoch dezinformácií: Pacient z JIS-ky až teraz uveril, že sme skutoční

V ňom hovorí o rozdeľovaní ľudí lekármi podľa očkovania a nepriamo ho spája so smrťou chlapca v Jarovniciach, ktorého neošetrili vraj z dôvodu, že mama nemala očkovanie ani test. Sabaka odmieta spájanie s týmto skutkom. „Ono je to tak, že by som chcel skúsiť takýmto spôsobom bojovať, pretože ma nárast popularity dezinformacií veľmi trápi,“ hovorí Sabaka.

Od europoslanca Milana Uhríka (Republika) žiada 28 000 eur a od jeho straníckého kolegu Milana Mazureka 20 000 eur. „Za to, že som zverejnil informáciu, že v rámci ceny za boj proti epidémii nedostal len nejaký čestný diplom s podpisom, ale aj desaťtisíce eur ako štedrú odmenu,“ povedal vo videu Uhrík.

„A odo mňa žiada ten istý doktor Sabaka v predžalobnej výzve 20-tisíc eur len za to, že som ho nazval covidovým prorokom,“ doplnil Mazurek. Sabaka je pripravený sa s nimi súdiť. „Dlhodobo čelím osočovaniu, že som skorumpovaný a zaplatený, títo páni tento názor o mne dlhodobo podporujú. Toto bola posledná kvapka. Mne o tie peniaze vôbec nejde, ani ich nechcem. V prvom rade ide o to, že si nesmieme nechať o sebe takto klamať,“ uviedol Sabaka pre portál aktuality.sk.