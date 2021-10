Jedna rana za druhou: Rodine so siedmimi deťmi zničil požiar dom, o 3 roky neskôr prišla ďalšia pohroma

Stále sa im lepí smola na päty. Pred tromi rokmi pripravili plamene mamičku Ľubicu (36) z Horných Zahorian (okr. Rimavská Sobota) s druhom Jánom (29) a ich deťmi o strechu nad hlavou.

Požiar nechtiac spôsobila štvorročná dcérka Martinka. Domček si horko-ťažko opravili, no teraz prišla ďalšia pohroma - obrovský nedoplatok za elektrinu. Pri neustále rastúcich cenách potravín sú veľkou položkou rodinného rozpočtu aj nákupy potravín. Nový Čas sa preto rozhodol, že im jeden takýto veľký nákup zaplatí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ľubka s druhom Jánom a deťmi Miškou (15), Mariánkom (12), Jankom (10), Martinkou (6), Jankou (4), Luckou (2) a najmenšou Viktorkou (1) žijú v skromných podmienkach v opravenom malom domčeku na lazoch v časti Boľfova neďaleko Horných Zahorian. Pred troma rokmi tesne pred Vianocami táto veľká rodina takmer skončila na ulici.

Zatiaľ, čo mamička išla ukladať spať Janku, vtedy iba štvorročná Martinka zobrala pár uhlíkov z pece do vedierka. Odniesla ho do zadnej izby, ktorá od rozžeraveného vedra začala horieť. Oheň zničil zariadenie domu, oblečenie aj výbavu pre vtedy nenarodené bábätko.

Boli na kolenách a len vďaka pomoci dobrých ľudí mali napokon detičky s rodičmi krásne Vianoce. Dokonca si do domčeka dali zaviesť elektrinu. „Tešíme sa, splnil sa nám sen. Elektrina nám veľmi uľahčila život. Za zavedenie sme museli zaplatiť 1 200 eur. Peniažky sme mali vďaka dobrým ľuďom, veľmi si to vážime, bez nich by sme elektrinu nikdy nemali,“ povedala vtedy so slzami v očiach Ľubka.

Obrovský nedoplatok

Kým prvý rok mali na elektrine preplatok, tentoraz sa situácia zmenila a mnohopočetná rodina má obrovský nedoplatok. „Dlhujeme 1 617 eur. Nevieme si vysvetliť, ako sa to mohlo stať. Elektrinu máme len kvôli práčke, večer si pozrieme televízor a občas si zohrejeme jedlo v mikrovlnke. Na nič iné ju nemíňame,“ prezradila nešťastná mamička, ktorá navrhla elektrárňam splátky z rodičovského príspevku.

„Neviem, čo si počneme. Elektrinu potrebujeme. Pred tromi rokmi sme mali preplatok a teraz takýto obrovský nedoplatok. Neviem, kde sa stala chyba,“ zúfa Ľubka, ktorá nevie, kde zoberie peniaze na splátky. Rodinka bola preto ozaj milo prekvapená, keď im Nový Čas pomohol zaplatiť aspoň nákup potravín a drogérie v hodnote 50 eur.

„Veľmi nám to pomôže, vážim si každú pomoc. Z toho budeme mať jedlo asi na 5 dní. Všetko ide hore, či chlieb, mlieko, ale aj mäso,“ uzavrela mamička s tým, že deväťčlenná rodina potrebuje minimálne 60 chlebov na mesiac a za týždeň spotrebujú kartón mlieka.

Príjmy

Rodičovský príspevok a príspevok na deti: 450 €



Brigády druha Jána: 300 €

Spolu: 750 €



Výdavky

Elektrina: 60 €



Plienky: 26 €



Potraviny: 300 €



Wifi: 23 €



Káblová televízia: 15 €

Kozmetika: 30 €



Škola min.: 40 €



Autobus pre deti: 60 €



Oblečenie: 50 €



Kredit na telefón: 20 €



Plynová bomba: 14 €



Drevo: 100 €

Spolu: 738 €

Čo obsahuje nákupný vozík

Zemiaky, Mlieko, Toaletný papier, Múku, Ryžu, Jogurty, Syry, Maslo, Cestoviny, Chlieb, Buchty, Mrkvu, Šunku, Kompóty, Vajcia, Kozmetiku – sprchový gél, šampón, aviváže

Spolu: 49,79 €