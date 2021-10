Situácia v ÚVN je po požiari pod kontrolou: Škodu na streche predbežne vyčíslili na 350 000 eur

Situácia v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku v súvislosti s nedeľňajším (17. 10.) požiarom v chirurgickom pavilóne je v súčasnosti pod kontrolou.

Po zasadnutí krízového štábu to v pondelok oznámil riaditeľ nemocnice Robert Rusnák. Škodu na streche budovy predbežne vyčíslili na 350 000 eur, celková škoda však podľa Rusnáka zatiaľ známa nie je.

"V tejto chvíli sú tu komisie z rôznych oblastí, uskutočňuje sa analýza. Jej cieľom je definovať skutkový stav a spustiť rýchlu rekonštrukciu pavilónu tak, aby sa v čo najkratšom čase vrátil do používania pre pacientov a zdravotný personál. Čo sa týka celkovej škody, to v tejto chvíli nedokážem povedať, pretože ešte sa uskutočňujú odborné kontroly," priblížil riaditeľ. Pokiaľ zistia poškodenie elektroinštalácie a ďalších záležitostí, podľa slov Rusnáka je veľmi pravdepodobné, že škoda bude vo väčšom rozsahu.

Riaditeľ zároveň ubezpečil, že zabezpečenie poskytovania akútnej a urgentnej zdravotnej starostlivosti sa uskutočňuje v plnom rozsahu. O plánovaných operačných výkonoch a zákrokoch sa rozhodne počas pondelka - hneď, ako budú k dispozícii závery od odborných komisií. "Predbežný termín spustenia plánovaných operačných výkonov je od stredy (20. 10.). Avšak nechcem predbiehať, pretože komisie ešte zhodnocujú celkový stav," doplnil šéf nemocnice.

Časť budovy, ktorú poškodil požiar, bola podľa Rusnáka využívaná ako ubytovacie kapacity a kancelárske priestory pre zdravotnícky personál. Ten presťahovali do iných kancelárií a miestností. "V tejto chvíli je odstavená lôžková časť chirurgickej kliniky, časť ARO a neurochirurgická klinika. Tieto pracoviská pôjdu v náhradných priestoroch. Neurochirurgická klinika spustí operatívu v utorok (19. 10.) v očnom pavilóne. Chirurgická klinika má ešte jeden trakt, ktorý by sme od utorka chceli uviesť do života. Utorok si ešte nechávame ako rezervu a od stredy by sme chceli spustiť klasickú operatívu," povedal Rusnák.

Ako dodal, ARO pacientov presunuli do chirurgickej prístavby, ktorá je plne funkčná. Centrálne operačné sály v chirurgickom pavilóne požiar nezasiahol. Podľa slov Rusnáka čakajú na revízne správy a následne ich vrátia naspäť do života v plnom rozsahu.