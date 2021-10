Mladí Slováci rátajú v budúcnosti s hypotékou: Na jednu vec by mali myslieť vopred

Mladí Slováci rátajú v budúcnosti s hypotékou, úverovú históriu však neriešia.

Mnohí mladí Slováci vo veku od 20 do 25 rokov majú skúsenosť s úverom. Najčastejšie si požičali na jazdené auto, dovolenku či zaplatenie vzdelávacieho kurzu. Viacerí už taktiež nakupovali aj na splátky, predovšetkým išlo o mobily či notebooky. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.

Dve tretiny z nich dali prednosť pôžičke od banky, tretina si požičala peniaze v rámci rodiny. Keďže niektorí bývajú ešte u rodičov, spravidla nemajú motiváciu investovať do vybavenia aktuálneho bývania. Na druhej strane, väčšina dvadsiatnikov počíta s tým, že do piatich až desiatich rokov bude riešiť vlastnú hypotéku. Menej už však myslí na úverovú históriu.

Keď si potrebujú požičať viac ako 800 eur, dve tretiny z nich dávajú prednosť pôžičke od banky. Hlavným dôvodom, ktorý uvádzajú, je dostupnosť aj vyššej sumy, ktorá v rodine často nie je k dispozícii. Taktiež berú do úvahy to, že keby sa dostali do problémov so splácaním, zbytočne by to narušilo dobré rodinné vzťahy. Tretina preferuje požičať si peniaze práve v rámci najbližšej rodiny. V tomto prípade je kľúčovým faktorom to, že spravidla ide o pôžičku bez úrokov a vrátia teda maximálne toľko, koľko si požičali.

Mladí vo veku od 20 do 25 rokov, ktorí už majú reálnu skúsenosť s úverom, sa pri ňom rozhodovali porovnateľne ako vekovo starší ľudia. Do úvahy brali faktory, či je splátka vyhovujúca, istotu schválenia a dobré podmienky v banke, či ide o administratívne jednoduchú žiadosť, úrokovú sadzbu a možnosť predčasného splatenia.

"Vhodným riešením pre mladých ľudí bez úverovej skúsenosti je vyskúšať si pôžičku na nejakom menšom produkte, kde však budú mať väčšie mesačné výdavky, nech sa naučia plánovať a hospodáriť s financiami. Dobrým príkladom môže byť trebárs lepší mobilný telefón. Môžu tu zistiť, že dobre nastavené splátky nie sú žiadnym veľkým problémom. Mali by si však požičať u overeného poskytovateľa pôžičky a dobre si zvážiť svoje možnosti so splácaním do budúcnosti," povedal riaditeľ divízie produkty a marketing spoločnosti Milan Cáder.

Približne jeden z desiatich mladých vníma dôležitosť úverovej histórie ako plusového parametra pri vybavovaní si hypotéky. Väčšina nad tým vôbec doteraz nerozmýšľala. Niektorí sú zase presvedčení, že na získanie hypotéky je úplne jedno, či má žiadateľ pozitívnu úverovú históriu alebo nulovú úverovú históriu. "Dvadsiatnici by si mali uvedomiť, že o pár rokov, keď budú o niečo starší a budú si chcieť vziať hypotéku, ich úverová história bude pre banku nespornou výhodou. Lepšie podmienky pri úvere im v konečnom dôsledku napokon môžu ušetriť nemálo peňazí. Preto je dobré myslieť na to dopredu," dodal Cáder.