Bratislavčan je jeden z mála, Richard preplával kanál La Manche: V studenej vode som strávil 16 hodín

Plával ako o život! Bratislavčan Richard Nyá­ry (45) sa v sobotu stal jedným z mála ľudí, ktorým sa podarilo preplávať kanál La Manche.

Odvážny plavec plával v 15- až 17-stupňovej vode, prekonával vlny, prúdy aj vietor, aby nakoniec po 15 hodinách a 57 minútach dorazil do cieľa. „Ani neviem, koľko kilometrov som plával. Môžem však povedať, že na konci som toho mal plné zuby,“ prezradil skúsený plavec.

Kanál La Manche, ktorý spája Francúzsko s Veľkou Britániou, preplával ako prvý Angličan Matthew Webb za 21 hodín a 45 minút. Slovenskému plavcovi Richardovi Nyárymu (45) sa to podarilo za necelých 16 hodín! Na svoj životný výkon trénoval dennodenne 3 roky. Bojoval so silným protiprúdom, s vlnami, ale aj so studenou vodou. Ako sám hovorí, najväčšia kríza počas plávania prišla po 11 hodinách. „Dobrý plavec si myslí, že za 11 hodín to zvládne. Keď mi však po 12 hodinách povedali, že budem musieť možno plávať ešte ďalších 7-8 hodín, nebola to žiadna sranda,“ opisuje ťažké chvíle Richard. Napriek tomu zaťal zuby a išiel ďalej. Podľa jeho slov mu pomohlo aj to, že je skôr zimným plavcom, teda lepšie zvláda studenú vodu. „Človek je zvyknutý, že v jazere alebo v bazéne odpláva za hodinu 4 kilometre. Ja som v prúde odplával iba 1,8. Ale poviem vám, mal som toho plné zuby,“ vysvetľuje nový plavecký hrdina.

Takmer to vzdal

Počas celej plavby Richarda sprevádzal jeho dlhoročný tréner a kamarát Zoltán Makai (45), ktorý bol prvým slovenským pokoriteľom kanála La Manche. Vysvetľuje, že Richardovi poskytoval psychickú, ale aj materiálnu podporu. „Mali sme nachystané magnézium, keby dostal kŕč. Bol som taký jeho čašník na lodi,“ hovorí s úsmevom hrdý tréner.

Vysvetľuje, že plavec počas náročného výkonu potrebuje niekoho, kto ho upokojí, prípadne nakopne. „Tým, že bola studená voda, klesla mu rýchlosť. Už niekde po 14. kilometri sme začali riešiť problém, či to vôbec dopláva. Keby som mu vtedy povedal, že to nevyzerá dobre, pravdepodobne by sa vzdal. Preto sme ho radšej motivovali, aby pridal,“ opisuje silné chvíle Zoltán. Cez La Manche už sprevádzal 14 plavcov a, ako sám hovorí, toto bol jeden z najťažších orieškov. Čas pre nich nebol dôležitý. Podstatné bolo, že sa Richardovi podarilo doplávať. „Keď to vyzeralo biedne, tlačili sa mi slzy do očí. Čím som starší, tým je to emočne náročnejšie. Posledných 800 metrov som za ním skočil a doplával s ním. Je to úžasný pocit,“ hovorí dojatý tréner.

Richard Nyáry