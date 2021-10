Raritné múzeum na východe Slovenska: Rudolf vám ukáže, ako fungovali pašeráci!

Pašovali, čo sa dalo! Prvé múzeum pašeráctva na Slovensku je už takmer dokončené a pre návštevníkov pripravilo aj pašerácky skvost.

V obci Lekárovce (okr. Sobrance) na slovensko-ukrajinskej hranici odpočíva ukrajinské lietadlo, ktoré v roku 2015 našli domáci opustené na poli pri obci Nižný Hrušov (okr. Vranov nad Topľou). Stroj so sebou nesie aj kúsok nešťastnej histórie, keďže pri nešťastnom nočnom pristátí lietadlo zranilo človeka. Autor myšlienky a vedúci netradičného múzea Rudolf Felšöci pripravuje trvalú expozíciu prevádzačstva a pašovania, ktorá odhaľuje vynaliezavé spôsoby nelegálneho pašovania tovaru cez hranice.

Nedávno im pribudlo pašerácke lietadlo typu Z-39. Váži len okolo 900 kg, no dokázalo uniesť približne tonu nákladu. ,,Hoci si človek o pašerákoch môže myslieť čokoľvek, aj pre nich je to len zdroj obživy. Kto bol a žil na Ukrajine, vie, že je to tam ťažké,“ zhodnotil Felšöci s tým, že stroj im do zbierky daroval štát. Priznal, že ich netradičné exponáty chceli pre širokú verejnosť sprístupniť už skôr, no pandémia a kríza vo svete sa dotkli aj ich. ,,Všetko zdraželo a práce postupujú pomalšie, na dokončenie múzea nám chýba ešte 6-tisíc eur, až potom môžeme otvoriť,” dodal Felšöci.

Lietadlo Z-39