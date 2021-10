Matovič otvára otázku krátenia miezd poslancom či ministrom: Znížia si tisícové platy?! Aha, koľko zarábajú teraz

Otvára sa otázka, ktorá vie rozpútať veľké vášne. Pravidelne s blížiacim sa koncom roka v parlamente diskutujú, čo spravia s vlastnými platmi.

Podľa zákona sa základná mzda poslancov odvíja od priemerného platu na Slovensku. V budúcom roku táto hodnota podľa predpokladov stúpne, a tak si aj poslanci či ministri budú môcť prilepšiť o pár stoviek eur. Minister financií Igor Matovič (48) avizuje, že je za zmrazenie a zníženie súčasných miezd. Ako to nakoniec dopadne?

Podľa zákona sa plat poslanca rovná trojnásobnej priemernej mesačnej mzde v minulom roku. Tá bola na úrovni 1 133 eur, avšak pre zlý deficit štátneho rozpočtu, súvisiaci s pandémiou koronavírusu, dostali poslanci o 15 % menej, ako očakávali. Napriek tomu ide o tisícky eur. Priemerný poslanec zarába podľa prepočtov 5 100 až 5 400 eur v hrubom. V závislosti od rôznych funkcií v parlamente sa plat môže zdvíhať ešte o pár stoviek eur. Premiér Eduard Heger, ktorý má zodpovednosť za vládnutie, si mesačne prilepší zhruba o 6 500 eur.

Posledné veľké zvýšenie platov poslancov nastalo v roku 2018, keď sa znenazdajky rozmrazili a skokovo stúpli približne o 1 500 eur. Spôsobené to bolo tým, že ich rast zastavili ešte za Radičovej vlády a žiadni politici si následne roky netrúfli nasadiť automat zvyšovania platov poslancov späť tak, ako to určuje zákon. V praxi sa tak v priebehu rokov zvýšila priemerná mzda ľudí a v následnosti sa preto markantne navýšili aj poslanecké platy.

Návrh na stole

Minister financií Igor Matovič však v diskusii s exministrom financií za Smer Ladislavom Kamenickým povedal, že chce znižovať platy poslancov. „Nemám najmenší problém so zmrazením platov členov vlády a veľmi rád by som znížil aj platy poslancov, ktoré pán Kamenický zvýšil o tisíc eur v čistom. Súhlasil s tým ako minister financií. Považujem to za mimoriadne nezodpovedné, že takýmto spôsobom zvyšoval platy poslancov, lebo sám veľmi dobre vie, že tam výrazná väčšina poslancov má salám-párky a berú obrovské platy - viac ako štyritisíc eur v čistom,“ konštatoval Matovič v Sobotných dialógoch. Kamenický ho totiž vyzval na to, aby zmrazil platy celej vláde, čo doteraz neurobil. „Povedzte vašim poslancom, nech si zmrazia platy a ja s tým nemám problém,“ uviedol Kamenický, ktorý kritizoval, že „dávajú veľkú nulu hasičom, policajtom a celej verejnej správe“.

Zatiaľ budú rásť

Na budúci rok má poslanecké ohodnotenie vzrásť o ďalšie desiatky, zrejme až stovky eur, a to napriek krízovému obdobiu. Opäť totiž rastie priemerná mzda ľudí na Slovensku. Podľa Štatistického úradu bola v druhom kvartáli roku 2021 už 1 202 eur. Stále sa však očakáva, že platy nevzrastú až o toľko peňazí, ako by mohli, keďže máme veľký problém s rozpočtom. „Podľa augustového odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by deficit verejnej správy mohol v tomto roku dosiahnuť 7,1 % HDP. Zákon predpokladá krátenie platu poslancov už pri 3-percentnom deficite, pričom krátenie sa stupňuje podľa výšky deficitu. Pri deficite prevyšujúcom 7 % HDP je krátenie najvyššie, a to o 15 % trojnásobku priemernej mzdy zamestnanca za predchádzajúci rok,“ vysvetľuje pre Nový Čas ekonomický analytik Peter Goliaš. Presné sumy krátenia však budú známe až v apríli 2022. „Pri maximálnom krátení by poslanci mohli dostávať približne o 500 eur nižšie platy oproti úrovni bez krátenia,“ dodal Goliaš.

Mali by sa o to pokúsiť

Tomáš Koziak, politológ

- Ide, samozrejme, o populistické gesto pre ľudí, ale v súčasnej situácii, keď vidíme, že ide vlna zdražovania, by to mohlo byť osožné. Parlament by tým vyslal signál, že myslia aj na situáciu bežných ľudí, no čo sa týka nejakej veľkej úspory v štátnom rozpočte, tak o tom nemôže byť ani reči. Bude to však záležať od koaličných partnerov, ktorí by s tým nemuseli mať až taký problém, keďže vidia, že problém s cenami je na Slovensku výraznejší ako v minulosti