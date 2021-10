Slovné výmeny medzi Matovičom a Sulíkom pokračujú: Odíde minister hospodárstva na ranč do Austrálie?

Prekvapivé vyhlásenie. Vzťah dvoch koaličných lídrov je napätý už od vzniku súčasnej vlády.

Napriek rozporom spolu naďalej pokračujú v koalícii, no slovné výmeny pokračujú. Najnovšie Igor Matovič (48) vyťahuje na šéfa SaS Richarda Sulíka (53) ranč v Austrálii, ktorý podľa neho už vlastní a chystá sa tam odísť. Ako reaguje Sulík?

Matovič mu vyčíta, že počas rokovaní o rozpočte neprišiel s návrhom vyčleniť nejakú finančnú rezervu na kompenzácie pre ľudí v súvislosti s drahšími cenami energií. Okrem toho ho rozčúlilo, keď sa nedávno Sulík vyjadril, že s Matovičom už v ďalšej vláde sedieť nebude. „Richard Sulík povedal na začiatku tejto vlády, keď sme dohodovali koalíciu, že toto je jeho posledné vládnutie. Má svoj ranč v Austrálii a chce ísť potom žiť do Austrálie. Ja s tým počítam, že splní tento sľub, ktorý mi osobne dal. Spolieham sa na to, že dodrží to, čo hovoril takto pred rokom a pol,“ uviedol Matovič.

Má Sulík ranč v Austrálii a plánuje sa tam odsťahovať? „Hlavným plánom ministra hospodárstva Richarda Sulíka je plniť program strany SaS, aby sa na Slovensku lepšie žilo a tento postup vrelo odporúča aj kolegom. Nech pomáhajú namiesto klebetenia, lebo to našej krajine nijako nepomôže. To, čo bude Richard Sulík robiť na dôchodku, je jeho osobná vec,“ tlmočila stanovisko Sulíkova hovorkyňa Katarína Matejková. Sulík ešte v roku 2011 hovoril, že na Slovensku chce stráviť ešte aspoň 20 rokov, pred dôchodkom si kúpi domček v Austrálii a zostane žiť u protinožcov s tým, že je tam príjemné podnebie, pokoj a žiadni politici.