Nedostatočný nočný oddych zvyšuje riziko depresií a úzkostí: Koľko hodín by ste mali spať?

V priebehu pandémie sa takmer u 30 % ľudí, ktorí prežívali protiepidemiologické opatrenia, prejavili duševné poruchy ako sú depresia a úzkosť.

Na tieto negatívne výkyvy psychiky má veľký vplyv aj nekvalitný spánok. Nespavosť už aspoň raz určite postihla každého z nás. Ak sa to deje len občas, takáto krátkodobá nespavosť je relatívne neškodná. Keď však problémy pretrvávajú dlhodobo, človeku sa znižuje kvalita života, hrozia zdravotné komplikácie a dokonca aj smrť.

V roku 2018 na Slovensku trpelo duševnými chorobami približne 15 % populácie, a to najmä úzkostnými a depresívnymi poruchami. Podľa prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ už v máji 2020 viac ako štvrtina obyvateľov pociťovala zhoršenie svojho duševného zdravia pre koronakrízu a 48 % respondentov prežívalo depresívne pocity. Súvis medzi nedostatočným spánkom a psychickou nepohodou je odborníkmi dávno dokázaný. Napriek tomu, že zdravý spánok je slovné spojenie, ktoré veľmi často používame, mu v skutočnosti neprikladáme dostatočnú dôležitosť. „Venujte náležitú pozornosť zdravému a dostatočnému spánku,“ vyzýva na sociálnej sieti ÚVZ SR. Nedostatok spánku sa následne prejavuje nielen fyzickými, ale aj psychickými zmenami. Koľko hodín nočného oddychu je potrebných?

Pred spaním radšej necvičte

Napriek podporovaniu pravidelnej fyzickej aktivity nie je vhodné krátko pred plánovaným spánkom ani intenzívne cvičenie či veľká fyzická záťaž. „Existuje mylná predstava, že pred spánkom sa treba na poslednú chvíľu vyčerpať. Ak to preženieme, dosiahneme často opak – problémy so zaspaním,“ hovorí Ján Hronec zo Spánkového laboratória v Pneumo-Alergo Centre. Ak je to čo len trochu možné, mobilný telefón či už pracovný alebo súkromný, by mal ostať pred dverami spálne. „Často pomáhajú pri zaspávaní príjemné spomienky alebo predstavy,“ dodáva odborník.

Potreba spánku je individuálna

- Každá veková skupina má svoju odporúčanú optimálnu dĺžku spánku. Tieto všeobecne odporúčané hodnoty sa môžu u jedincov líšiť, nezohľadňujú individuálne potreby. Pre optimálnu dĺžku spánku treba tiež zohľadniť napr. celkový zdravotný stav či každodenné aktivity. Okrem kvantity spánku je dôležitá aj jeho kvalita, často prerušovaný spánok nie je kvalitný.