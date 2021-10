Máme tu sezónu šípok: TOP 5 receptov od vychýrenej bylinkárky vám zmení život!

Máme tu jeseň a s ňou šancu obohatiť svoju domácu lekáreň o zdravie z prírody. Napríklad vitamínovou bombou – šípkami. Vedeli ste, že čaj z nich si môžete zalievať na viackrát a šípková masť lieči zápaly? S týmito receptmi od vychýrenej bylinkárky z Vrbového Anky Kopáčovej vás sychravé počasie a ani vírusové obdobie nezaskočí.

Plody divokej ruže šípovej teraz nájdeme takmer všade. V starom Grécku ich pre ich liečivé účinky nazývali plodmi bohov. O dôvod viac si toto históriou overené liečivo zaobstarať. Vezmite si nádobu, rukavice, aby vás neporanili tŕne, a hor sa na šípky.

Likér

Asi 3 hrste šípok, 7 dl alkoholu podľa chuti, 1 l vody, 300 g kryštálového cukru

Očistené a umyté šípky rozmixujeme ručným mixérom, dáme do väčšieho pohára a zalejeme alkoholom. Pohár uzavrieme a lúhujeme jeden mesiac, najlepšie na okennom parapete. Pohár občas pretrasieme a po mesiaci precedíme cez husté sitko. Zmiešame vodu s cukrom, až kým sa cukor nerozpustí a nalejeme do šípkového výluhu. Ten následne nalejeme do fliaš.

Džem

1,5 kg šípok, 2 l vody, 300 g cukru, 20 g kyseliny citrónovej

Šípky očistíme, umyjeme, vhodíme do hrnca a zalejeme vodou. Varíme asi 45 minút, potom rozmixujeme ručným mixérom a precedíme cez husté sito. Do precedeného odvaru prisypeme cukor a kyselinu citrónovú a dáme ešte na niekoľko minút povariť - až do zhustnutia. Nalejeme do pripravených pohárikov, dobre uzavrieme a dáme sterilizovať na 20 minút. Šípkový džem je výborný napríklad do omáčky z diviaka.

Masť

50 g šípok, 150 g bravčovej masti, 20 g včelieho vosku, ručný mixér

Očistené a umyté šípky rozmixujeme ručným mixérom a pražíme 20 minút na bravčovej masti. Necháme lúhovať 24 hodín, potom mierne prihrejeme, pridáme včelí vosk a precedíme cez gázu do vhodných nádobiek. Masť zvláčňuje pokožku, má protizápalové účinky a vhodná je aj na akné.

Pleťový olej z kvetov

50 g čerstvých kvetov ruže šípovej, 7 dl slnečnicového alebo olivového oleja, 7 dl pohár

Kvety vhodíme do pohára a zalejeme olejom. Pohár uzavrieme, lúhujeme na parapete okna 3 týždne. Potom precedíme cez gázu a nalejeme do vhodných pohárikov, ktoré dobre uzavrieme. Odložíme do chladničky. Tento olej pomáha napríklad pri odstraňovaní pigmentových škvŕn.