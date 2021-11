Osudová láska Emila († 78) a Dany († 98) Zátopkovcov: Spolu aj v rakve

Český film Zátopek, mapujúci život fenomenálneho bežca Emila Zátopka († 78) a tiež jeho manželky - oštepárky Dany Zátopkovej († 98) valcuje návštevnosť kín. Film mal premiéru na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde získal divácku cenu.

Režisér David Ondříček pracoval na snímke celých trinásť rokov a výsledok priniesol ovocie – film je nominovaný na Oscara. Či sa však dostane do užších nominácií, na tzv. oscarový shortlist, budeme vedieť 21. decembra.

Finálna päťka nominácií v kategórii Najlepší zahraničný film bude známa 8. februára na budúci rok, Oscary sa budú udeľovať 27. marca. Film je vskutku jedinečný, hoci – ako to v životopisných dielach býva – nie vždy sa umelecké spracovanie úplne zhoduje so skutočnosťou.

Skvelé výkony – a to nielen herecké, ale aj športové – predviedli hlavní predstavitelia filmu Zátopek Václav Neužil (42) a Martha Issová (40), ktorý stvárnili Emila a Danu Zátopkovcov. Už samotný fakt, že išlo o olympijských víťazov v behu a v hode oštepom znamenal, že verne uchopiť obe postavy nebude vôbec jednoduché. Aj samotný režisér David Ondříček pripúšťa, že životný príbeh Emila Zátopka bol preňho obrovskou výzvou:

„Je to takmer klasický príbeh outsidera a v podstate nie veľmi talentovaného športovca. Zároveň je to príbeh človeka s obrovskou, pevnou vôľou a túžbou vyhrávať, príbeh húževnatého a nezlomného muža, ktorý sa stal legendou. Príbeh osamelého, hĺbavého bežca a zároveň veselého extroverta, ktorý túži po obdive. Príbeh atléta s obrovskou túžbou poraziť svojich súperov, pre ktorého však bolo priateľstvo viac než víťazstvo.“

Filmový Zátopek Václav Neužil o svojej postave hovorí s úctou a rešpektom: „Vedel som o ňom len to, že behal a bol to náš najslávnejší olympionik. Poznal som jeho slávne fotky z finálových tratí, jeho povestný úškľabok... Viac-menej to, čo každý,“ priznal pre novinky.cz herec.

Na to, aby sa čo najviac priblížil slávnemu bežcovi, trénoval päť rokov a schudol sedem kíl. „Samozrejme, že tréningy mnohokrát boleli. Dostal som sa do stavov, v ktorých som nikdy nebol, fyzických i duševných. Pokiaľ však chce človek vytrvať, je podstatné, aby to nerobil nasilu alebo len kvôli ostatným. Musí to naozaj chcieť, potom to ide jednoduchšie,“ vyjadril sa Neužil.

Zátopkovci si boli súdení, veď prežili v manželstve celé polstoročie. Ich stretnutie nebolo zrejme náhodné. Lebo ako sa vraví – život je náhoda riadená osudom. Okrem lásky k športu tých dvoch spájali hviezdy – obaja sa totiž narodili v jeden a ten istý deň, 19. septembra 1922. Emil krátko po polnoci a Dana ráno, takže rodičia boli neskôr spokojní, že ženích je od nevesty aspoň o pár hodín starší. Zátopkovci sa zoznámili pomerne kurióznym spôsobom.

Sympatická oštepárka Dana dostala od funkcionárov za úlohu pogratulovať mladíkovi Emilovi Zátopkovi, vychádzajúcej športovej hviezde, k bežeckému úspechu. „Povedali mi, aby som predtým zaklopala na jeho šatňu, keby bol náhodou len v trenírkach. Tak som šla, zaklopala, podala mu ruku a povedala som mu, že blahoželám. Asi dva dni nato sme cestovali v jednom autobuse na preteky do Bratislavy, a to už som pozorovala, že Emil stále mané­vruje, aby sedel vedľa mňa. A keď sme šli späť, už sedel vedľa mňa,“ spomínala na prvé vzplanutie Dana Zátopková.

Vo filme to však bolo ináč. Dana Emilovi gratulovala na štadióne, čo však filmovému príbehu nijako neprekáža. Scéna, keď si s talentovaným mladým športovcom zatancovala v jednej krčme, je však reálna. Na spomínanej ceste z Bratislavy sa športová výprava zastavila na Morave. V noci prechádzali cez Lanžhot, kde v miestnej krčme hrala kapela. Vodič autobusu zastavil a celá posádka zavítala na zábavu.