Protivládny protest Smeru: Takto to vyzeralo v Rimavskej Sobote, ostrá reakcia Remišovej

Protestovali bez rúšok. V Rimavskej Sobote sa konal v nedeľu poobede protest proti chudobe, ktorý zvolala strana Smer-SD.

Väčšina účastníkov, napriek tomu, že okres je na covid mape v červenej farbe, nemala žiadnu ochranu horných dýchacích ciest. Predseda Smer-SD Robert Fico nazval protest „čapicový, pretože chcel vláde ukázať, ako ich budú ľudia hnať čapicami. Symbolicky ho zvolali práve na 17. októbra, pretože je to medzinárodný deň chudoby. Súčasťou protestu bol aj kultúrny program, ktorý bol podľa Fica pred pár dňami tŕňom v oku hygienikov a mali im zakázať spievať.

V miestnom amfiteátri sa zišlo zhruba vyše 2-tisíc ľudí, ktorí prišli z celého Slovenska. Dokonca ich pozvážali na takmer 20 autobusoch. Na protest neprišli len sympatizanti SMER-SD, ale boli prítomní sú aj prívrženci ĽSNS, ktorí zbierali podpisy pod petíciu za vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO. Nechýbal ani predseda SNS Andrej Danko a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. „Všetci vieme, že najvyššia nezamestnanosť je v našom okrese. Preto som rád, že strana SMER-SD si to zamierila práve do tohto regiónu,“ uviedol primátor. Priznal, že v minulosti mal problémy s miestnymi poslancami za SMER-SD. Kritizoval hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorý mal podľa neho zakázať ľuďom spievať.

Protest podporila aj mimoparlamentná strana SNS. „Chceme ukázať, že túto vládu vnímame ako problém. Matovič, Sulík a Kollár zadlžujú a ožobračujú Slovensko. Zadĺžení sme o 10 miliárd. Dlh nám narástol zo 45 percent na 60. Očakávam rozpredaj strategických podnikov,“ povedal Danko. Protestujúcim sa na záver predstavil predseda SMER-SD Robert Fico. Ten predstavil aj referendové otázky. „Práv sa týka zmeny Ústavy SR, ku ktorým nechce vládna koalícia pristúpiť. Musíme sa obrátiť na pani prezidentku s prvou otázkou, či ľudia súhlasia so zmenou ústavy, ktorá by spočívala v tom, že skrátenie volebného obdobia môže byť aj ústavným zákonom alebo referendom. Druhá otázka bude, či sú za predčasné voľby,“ informoval bývalý premiér s tým, že budú čakať. „Veríme, že sa nerozhodne pani prezidentka zmariť referendum, ako to bolo v prvom prípade,“ doplnil.

Podľa Fica sa na Slovensko valí veľká vlna zdražovania. „Ak nepríde k programu na pomoc ľuďom, čakajú nás veľké nepokoje,“ domnieva sa. Opatrenia hygienikov pokladal za trápne a nezmyselné. „Nedáme sa obmedziť,“ potvrdil predseda. Vo svojom prejave kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa neho je hovorkyňou vlády a homosexuálov. „Všetkých pošlime do čerta,“ kričal Fico po skončení svojho vystúpenia. Dav kričal späť „odstúpiť!“ a mával čapicami.

Protest nenechal chladnú vicepremiérku Veroniku Remišovú zo strany Za ľudí. „Róbert Fico, keď mu ide o prežitie, neváha podnecovať nenávisť a ohrozovať svojich vlastných voličov, častokrát starších ľudí aby prišli zvážať ich autobusmi na hromadnú akciu, väčšinou bez rúšok, čo pri delta variante je veľkým rizikom. Aj s Pellegrinim robia všetko preto, aby tretia vlna dopadla zle, čo bude mať dopad najmä na ich priaznivcov. Nikde vo svete tak dvaja bývalí premiéri neškodia svojej vlastnej krajine ako práve Fico a Pellegrini. Nič konštruktívne robiť nevedia, len vyvolávať zmätok, nenávisť a rozkol. Nedovoľme návrat politikov, ktorým nejde o Slovensko, ale len o seba!“