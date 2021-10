Potápač s 30-ročnou praxou Igor sa potopil a viac nevynoril: Priatelia i kolegovia len ťažko hľadajú slová

Len tak sa vyparil?! Obrovská pátracia akcia sa rozbehla vo štvrtok popoludní v jednej z našich najznámejších vodných nádrží v Trnavskom kraji.

Čierna Voda je vyhľadávaným a obľúbeným miestom všetkých potápačov. Práve sem si to namieril aj policajt a bývalý hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Igor Mahút (62) s kamarátom. Odvtedy ho niet, aktívny potápač sa viac na hladinu nevynoril.

Polícia, potápači a hasiči od štvrtka hľadajú vo vodnej nádrži Čierna Voda (okr. Galanta) bývalého policajného hovorcu zo Žiliny Igora Mahúta (62). Aktívny potápač s 30-ročnou praxou, ktorý trénoval aj vodnopólistov, sa tu išiel potápať spolu s kamarátom. Obaja prišli k nádrži vo štvrtok popoludní, obliekli si potápačský výstroj a tak ako vždy sa ponorili do vody. To bolo naposledy, keď Igora videli živého. Viac sa už nevynoril, po hodine ho jeho kamarát začal hľadať najskôr na vlastnú päsť, no potom zavolal mužov zákona. Ani im sa zatiaľ nepodarilo telo v zradných vodách štrkoviska nájsť. V pátraní pokračovali ďalej v piatok aj sobotu. „Môžeme potvrdiť, že polícia v Galante vykonáva rozsiahlu pátraciu akciu po nezvestnej osobe. V snahe zachrániť život muža, boli do pátracej akcie nasadené viaceré útvary s policajnými potápačmi, o pomoc sme požiadali aj hasičov a vojakov so špeciálnou technikou. Osobu sa zatiaľ nepodarilo vo vode lokalizovať,“ povedala Mária Linkešová, hovorkyňa krajskej polície v Trnave.

Čierna Voda je známym potápačským rajom na Slovensku. Jej vody lákajú, podľa slov odborníkov sú však aj zradné, ide totiž o štrkovisko. Čo sa v osudný deň potápačovi s dlhoročnými skúsenosťami stalo, ukáže až ďalšie vyšetrovanie. Jeho priatelia i kolegovia sú v šoku a len ťažko hľadajú slová. „Bol skúsený potápač, nemôžem tomu uveriť, ale stať sa mohlo čokoľvek. Zrejme sa niekde zachytil, je to strašné,“ krútil hlavou jeden z nich.