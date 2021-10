Počas Hubertovej jazdy ovládli centrum Košíc majestátne žrebce: Najkrajšie jazdkyne východu

Centrom metropoly východu sa v piatok popoludní prehnali tie najvznešenejšie tvory!

Zraky Košičanov uchvátili majestátne kone, ako aj sympatické a krásne jazdkyne, ktoré si už od mladého veku zamilovali pohľad na svet z konského chrbta. Dokopy 36 majestátnych žrebcov s ich jazdcami sa po slávnostných fanfárach a reglementu Hubertovej jazdy vydali na hon líšky do lesov okolo košického Bankova. Milovníci koní tak vzdali česť jazdcom, športovcom, no najmä koňom, ktoré človeku celý rok slúžia, reprezentujú ho a pomáhajú mu v jeho práci.

Daniela Čorosová (14), Trebišov

- K záľube koní som prišla už ako malá. Od detstva sa venujem jazdectvu, jeho krásu mi ako prvá ukázala moja mamina. Všetko, čo sa týka koní, je pre mňa okúzľujúce a krásne. Chvalabohu, zatiaľ som mala s koňmi len dobré zážitky. Medzi tie najkrajšie patria prechádzky a výhľady v okolí Trebišova, na Trebišovskom hrade a Slanských vrchoch. Ako sa vraví, pohľad z konského chrbta ja najkrajší, to si človek musí vyskúšať.

Lea Malecová (22), Košice

- Na koni jazdím od mojich 11 rokov. Moja sestra mala koňa, a práve preto som si ich obľúbila aj ja. Je to pre mňa hobby, jazdím čisto rekreačne, počas prechádzky na koni si viem najlepšie vyvetrať hlavu, je to ten najlepší relax. Teraz mám menej času, snažím sa jazdiť aspoň raz do týždňa. Všetky zážitky s koňmi sú krásne, hlavne na jeseň, keď sú lesy najkrajšie. Veľakrát som z koňa aj spadla. Raz, keď som bola na vychádzke s kamoškou, tak jej kôň vykopol kopytami a trafil ma rovno do lýtka. Veľmi mi to opuchlo a nemohla som jazdiť. Našťastie, nebolo to nič vážne.

Zuzana Teresčáková (22), Trebišov

- K tejto záľube som sa dostala vďaka mojej najlepšej kamarátke. Mala som len 8 rokov a raz ma donútila zajazdiť si s ňou. Odvtedy sa tomu intenzívne venujem, na koni jazdím 2- až 3-krát do týždňa. Vďaka týmto vznešeným zvieratám mám jedny z najkrajších zážitkov vôbec. V okolí Slanca chodievame na vychádzky, sú tam pekné lesy. Vnímať prírodu z konského chrbta - ten pocit je na nezaplatenie! Vážne zranenie som nemala, ale raz som spadla aj s koňom, šmykli sme sa na ceste a urobila som kotrmelec.

Legenda o Hubertovi

Tradícia Hubertovej jazdy vznikla podľa dávnej legendy. Tá hovorí, že akvitánsky princ Hubert (656 - 727) v mladosti poľoval, hodoval a užíval si život, nectil si poklady a dary prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až raz, keď sa mu Boh zjavil v podobe kríža medzi parohmi jeleňa, ktorého chcel uloviť, zmenil svoj postoj k životu. Začal viesť pokorný život, neskôr sa naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Arden. Mnohí historici sú však pri hodnotení legendy zdržanliví.