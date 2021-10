Aj naša najväčšia zdravotná poisťovňa sa rozsvietila na ružovo: Dôležitý odkaz všetkým ženám

V 47 krajinách sveta sa október každoročne nesie v znamení ružovej farby.

Tá je symbolom šírenia povedomia o rakovine prsníka, ktorá patrí aj na Slovensku k najčastejším zhubným nádorovým ochoreniam žien. Na medzinárodný Deň pre zdravé prsia (15.október) boli v vysvietené na ružovo aj Bratislavský hrad, magistrát Bratislavy, budova Všeobecnej zdravotnej poisťovne, radnica v Trnave, ale tiež dominanty v Trenčíne, Ružomberku, Banskej Bystrici.

„Rozhodli sme sa pridať k iniciatíve Ružovej stužky. Aj takýmto spôsobom chceme spoločnými silami upútať širokú verejnosť a upriamiť pozornosť ľudí na význam prevencie. Ak by na mamografiu chodili pravidelne všetky ženy, ročne by sa podarilo zachrániť až 300 z nich,“ hovorí podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beata Havelková.

Na Slovensku ročne diagnostikujú karcinóm prsníka približne 3000 ženám, z toho až 30 % v pokročilom metastatickom štádiu. Tretina týchto žien tak zákernej chorobe podľahne zbytočne – kvôli neskorej diagnostike. Pritom pravidelná skríningová mamografia dokáže rakovinu prsníka zachytiť vo včasnom štádiu, ktoré si síce vyžaduje liečbu, ale pacientka po nej môže viesť dlhý a kvalitný život. „Ženy, u ktorých sa zistí nádor s priemerom menším ako 1 cm, majú 90-percentnú šancu na vyliečenie. Pacientkam sa v takom prípade odstráni len ložisko, bez nutnosti väčšieho zásahu na prsníku. Niekedy nie je potrebná ani chemoterapia,“ dopĺňa Havelková.

S cieľom podporiť prevenciu a vyhnúť sa zbytočným úmrtiam najväčšia zdravotná poisťovňa sa už od roku 2019 zapája do národného skríningu rakoviny prsníka. Do augusta tohto roka zaslala do schránok svojich poisteniek takmer 113 000 pozvánok na mamografiu. Doteraz ju absolvovalo takmer 5 400 z nich, čo je približne len 5 percent žien. Z celkového doterajšieho počtu vyšetrení počas populačného skríningu rakoviny prsníka sa u žien zistilo 589 abnormálnych nálezov a zachytilo sa 28 prípadov pacientiek s onkologickou diagnózou.

Hoci sa počet pozvánok v schránkach každým rokom zvyšuje - tento rok by ich malo dostať až 57 600 poisteniek, účasť žien na skríningu, naopak, klesá, pod čo sa pravdepodobne podpísala aj pandemická situácia. „Ženy vo veku 50 – 69 rokov, ktoré neboli na mamografii, resp. boli na nej pred viac ako dvoma rokmi a list s pozvánkou na toto vyšetrenie ešte nedostali, ho môžu očakávať do konca tohto roka. Veľmi ich prosíme, aby prevenciu nepodceňovali a nehádzali pozvánky do koša. Vyšetrenie je bezbolestné, bezpečné, môže zachrániť, predĺžiť život a zvýšiť jeho kvalitu,“ zdôrazňuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. Ženy, ktoré dostanú domov pozvánku na mamografické vyšetrenie, nájdu v liste zoznam certifikovaných pracovísk, na ktorých sa môžu objednať.

Ružový október zdôrazňuje tri piliere vďaka ktorým ženy môžu prechádzať rakovine prsníka, resp. diagnostikovať ju vo včasnom štádiu a zvýšiť úspešnosť liečby – prevenciu, zdravú životosprávu a pohyb. „Sedavý životný štýl zvyšuje riziko niektorých onkologických ochorení, najmä karcinómu hrubého čreva, ale aj rakoviny prsníka, a to až o 30 % oproti ľuďom s dostatkom aktívneho pohybu. Prierezové štúdie potvrdzujú, že lepšia fyzická zdatnosť znamená aj lepšie znášanie chemoterapie, rádioterapie či inej onkologickej liečby. V iných krajinách je cvičenie už bežnou súčasťou liečby, lekár ho môže predpísať spolu s chemoterapiou, pretože preukázateľne redukuje nežiaduce účinky toxickej liečby. Pohyb má význam aj pre vyliečeného pacienta, pretože u neho dokáže zmierniť nežiadúce následky chemoterapie, čím sa zvyšuje kvalita jeho života po vyliečení,“ vysvetľuje vedkyňa Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venuje skúmaniu pohybu a jeho účinkom na zdravie z pohľadu procesov, ktoré sa v organizme pri fyzickej aktivite odohrávajú.