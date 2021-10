Lengvarský otvorene o očkovaní: Dá si tretiu dávku a dočkáme sa odmien za vakcináciu?

Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (52) sme sa v exkluzívnom rozhovore pýtali aj na očkovanie.

V súčasnosti máme okolo 45 % zaočkovaných ľudí. Hovorili ste, že by ste chceli mať do konca roka 55 až 60 %. Je to splniteľný cieľ?

Uvedomujem si, že je to dosť ambiciózny cieľ. V týchto dňoch rozbiehame väčšiu marketingovú kampaň, a verím, že ľudia pochopia, že okresy, kde je zaočkovanosť vyššia, majú ľahší život. Opatrenia sú tam menej reštriktívne, tak ich to bude motivovať k tomu, aby sa zaočkovali.

Máte ešte v zálohe nejakú inú možnosť ako zvýšiť mieru zaočkovania na Slovensku?

Myslím si, že z možností, ktoré sme ľuďom ponúkli, je dostatočne široké portfólio, aby si vybrali, či chcú byť očkovaní u svojho lekára, vo vakcinačných centrách, mobilnými očkovacími tímami... Budeme ľudí tiež presviedčať, aby sa očkovali hlavne cez svojich lekárov a to starší ľudia, ktorí sú viac ohrození. Vysokoškolákov by zase mohla motivovať napríklad možnosť zúčastňovať sa na prezenčnej výučbe.

V stredu ste spustili aj možnosť prihlasovať sa na tretiu dávku vakcíny pre pacientov s oslabenou imunitou. Aký záujem očakávate v tejto kategórii?

Potenciálne rizikoví ľudia so zníženou imunitou dostanú SMS. Je to okolo 100 až 200-tisíc ľudí, ktorí sú v tejto kategórii zadefinovaní na základe dát zo zdravotných poisťovní. Verím tomu, že účasť bude vysoká, pretože to sú tí, ktorí ak by ochoreli, tak reálne s tým môžu mať vážny problém.

Budete v budúcnosti odporúčať tretiu dávku aj pre bežnú populáciu?

Áno, to sa spustí vo veľmi skorej dobe.

Kedy sa bežný človek dostane k tretej dávke, ak bude mať záujem?

Začíname spomínanými imunokompromitovanými osobami, potom prechádzame na populáciu staršiu ako 55 rokov a sú tam aj domovy sociálnych služieb a potom celá populácia. To je otázka dvoch-troch týždňov.

Vy sa dáte zaočkovať treťou dávkou?

Samozrejme, v najskoršej možnej dobe.

Už v minulosti ste sa vyjadrili, že ste zástancom výhod pre očkovaných. Neuvažujete o ďalších úľavách pre tých, ktorí by sa nechali zaočkovať? Napríklad vyššie kapacity v ohrozenejších regiónoch, povolenie prevádzok len pre očkovaných, ktoré sú teraz zatvorené...

Je to zaujímavá otázka. Súčasné kapacity sú nastavené na základe zhody odborníkov. Konzílium a stretnutia našich analytikov s odborníkmi prebiehajú nezávisle, pozorne ich výstupy sledujem, avšak nechávam im určitú mieru nezávislosti. Následne reflektujem ich požiadavky, ktoré majú a keď je to potrebné, snažím sa ich presadiť. Ďakujem za ich prácu.

Vy už ste sa vyjadrovali aj k povinnej vakcinácii, tú ste zatiaľ neodporučili. Ste jej zástancom?

Ja som jej zástancom, ale toho času je nepriechodná v koalícii. Chápem aj výhrady kolegov alebo partnerov v koalícii. Zástancom som u ľudí, ktorí sú vysoko ohrození, to znamená 65+, zdravotnícki pracovníci, pracovníci a klienti domovov sociálnych služieb.

A dočkáme sa toho?

Myslím si, že nie. Nie je na to ani vôľa. A veľakrát som už hovoril aj to, že pre mňa je problémom jej vykonateľnosť. To znamená, čo spravíme s klientom sociálnych služieb, ktorý sa nechce zaočkovať. Nevidím možnosť vymáhateľnosti tohto opatrenia, alebo ak, tak veľmi komplikovanej.

Čo sa týka lekárov, tak tam by ste sa asi zase obávali odchodov.

Áno, samozrejme. Bolo by to však dobré z hľadiska, že nezaočkovaný zdravotnícky pracovník by mohol ohroziť pacientov. Ale v nemocniciach je po prvé vysoká zaočkovanosť zdravotníckeho personálu, čo je teda veľmi dobré, a som rád, že kolegovia to pochopili, a po druhé všetci zdravotnícki pracovníci v nemocniciach majú možnosť sa zadarmo testovať. Takže my vieme – až na malé výnimky, lebo stať sa môže čokoľvek –že ten personál v nemocniciach je dnes bezpečný, pretože je buď zaočkovaný alebo otestovaný. Na oddeleniach, ktoré sú najviac rizikové, teda jednotky intenzívnej starostlivosti, tak tam je zaočkovanosť už viac ako 90%.

Dočkáme sa odmien za očkovanie? Že kto sa nechá zaočkovať, dostane finančný bonus?

Tak. Myslím si, že by to nebolo fér k ľuďom, ktorí boli zodpovední a nechali sa zaočkovať z vlastnej vôle a zo zdravého rozumu.