Fiasko pri rokovaniach na župe: Prečo sa Arriva stále nedohodla s vodičmi?

Nad dohodou visí otáznik! Termín nástupu nového dopravcu v Bratislavskom kraji Arriva sa nezadržateľne blíži, stále však nie je jasné, kde zoženie vodičov!

Podľa šéfa odborov pri Slovak Lines Ladislava Csomora reálne hrozí, že Arriva v pôvodnom dátume nestihne splniť všetky potrebné náležitosti, keďže vodiči súčasného dopravcu nie sú ochotní prejsť k novému zamestnávateľovi. Problémom je stále množstvo nezodpovedaných otázok.

Arriva a Slovak Lines rokujú už druhý týždeň o prestupe vodičov. V piatok sa prvýkrát stretli na pôde úradu BSK. „Hlavnou témou stretnutia boli podmienky pre vodičov autobusov – mzdy, sociálne zázemie, parkovanie autobusov či pracovné povinnosti,“ uviedla krajská hovorkyňa Lucia Forman. K dohode však podľa informácií Nového Času zatiaľ ani zďaleka nedošlo. Šéf odborového združenia pri Slovak Lines OZ KOVO Ladislav Csomor vysvetlil, že veľa dôležitých otázok je stále nezodpovedaných.

„Sedeli sme tam viac ako tri hodiny. Arriva prisľúbila, že budúci týždeň dostaneme odpovede. Stále nevieme, kde budú vodiči odovzdávať tržbu, kde budú mať dispečing či nocovne. Máme podpisy dvoch tretín ľudí, ktorí nemienia ísť do Arrivy,“ hovorí Csomor. Podľa neho Arriva nemá šancu spojazdniť prímestskú autobusovú dopravu do 15. novembra. „Naozaj neviem, čo sa potom bude diať. Bude to hanba, “ dodal. Bratislavský župan Juraj Droba však stále verí, že k dohode nakoniec dôjde. „Ako som sľúbil, pozvali sme na úrad zástupcov oboch dopravcov aj šoférov, aby si osobne prešli otázky týkajúce sa prestupu a podmienok. Arriva sľúbila promptne odpovedať. Páni šoféri, držím palce, aby ste sa rozhodli správne. Budem rád, ak s nami zostanete,“ dúfa Droba.