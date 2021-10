Mestá sa už pripravujú na najkrajšie sviatky roka: Kde budú tento rok vianočné trhy?

Ani sa nenazdáme a máme tu Vianoce! Chutné medovníky, sladké pečivo, varené víno a mäsové špeciality sú neodmysliteľnou súčasťou vianočných trhov.

V krajských mestách už teraz uvažujú, ako ich zorganizujú. Ich predstavitelia si pritom dobre uvedomujú, že plány im môže zahatať pandémia a s ňou súviciace prísne opatrenia. Nový Čas teda zisťoval, v akej fáze sú prípravy trhov v jednotlivých mestách.

Nitra

O predávajúcich rozhodne komisia

- Podľa hovorcu magistrátu v Nitre Tomáša Holúbeka je príprava na Adventné trhy rovnaká ako v nekoronových rokoch. „Mesto Nitra chystá niekoľko noviniek, ktoré ovplyvnia Adventné trhy. Remeselnícke stánky a stánky s občerstvením budú po novom medzi Divadlom Andreja Bagara a historickou budovou bývalej radnice. Pokiaľ ide o stánky, už od konca septembra máme otvorený registračný systém pre predajcov, prihlasovať sa môžu do 18. októbra. O tom, kto nakoniec bude môcť predávať na Adventných trhoch, rozhodne bod o va c í m s y s té m o m 13-členná komisia. Zohľadňovať bude tematickosť predaja, referencie predajcov, ale aj to, či sú produkty naviazané na náš región,“ dodal hovorca.

Dátum: 20. nov. – 23. dec

Orientačná cena za stánok:

500 eur za malý stánok (darčekový a dekoratívny sortiment, balené potraviny)

3 500 eur za ,malý nápojový stánok

6 000 eur za veľký gastro stánok

Trnava

Pripravujú alternatívnu verziu

- „Trnavčanom chceme aj tento rok priniesť vianočnú atmosféru, preto pripravujeme alternatívnu verziu Adventu v Trnave, ktorá bude, samozrejme, v súlade s platnými opatreniami. Komunikujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave a ďalšími zodpovednými orgánmi a pozorne sledujeme vývoj epidemiologickej situácie. O po drobnostiach budeme informovať,“ uviedla hovorkyňa mesta a vedúca úseku komunikácie a marketingu Veronika Majtánová.

Žilina

Kľúčové sú zdravie a bezpečnosť

- Aktuálnu epidemickú situáciu v meste pozorne sledujú. „Všetci si želáme, aby sme mohli tento rok sprostredkovať atmosféru tradičných vianočných trhov i silvestrovských osláv v Žiline našim obyvateľom a návštevníkom mesta. Na prvom mieste však máme ich zdravie i bezpečnosť, podľa toho sa budeme aj rozhodovať,“ oznámil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.