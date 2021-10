Tragédia si vyžiadala životy dvoch hasičov, znalec na súde s pilotom Bubelínym: Prečo jeho vrtuľník havaroval

Obrovská tragédia z mája 2017 sa dostala pred súd. Pri páde vrtuľníka vtedy zahynuli dvaja prešovskí hasiči Peter Toďor († 43) a Radovan Lacko († 48).

Podľa obžaloby zavinil pád vrtuľníka pilot Peter Bubelíny (52). Za všeobecné ohrozenie mu hrozí 5 rokov za mrežami. Znalec na súde vypovedal, prečo došlo k nehode stroja.

K pádu vrtuľníka došlo počas nácviku záchrany zraneného. Stroj sa zrútil z výšky 25 metrov. Vysvetliť, prečo k tomu došlo, prišiel znalec Dušan Neštrák. Dôvody zhrnul v posudku a na súde ich rozobral detailnejšie. Pri nácviku záchrany zraneného mali vytiahnuť na palubu vrtuľníka nosidlá s jedným hasičom, pričom na lane bol uviazaný druhý. Keď boli takmer vo vrtuľníku, kovové nosidlá sa zachytili o lyžinu. Pilot sa ich manévrami a nakláňaním snažil uvoľniť. „Výkon motora je znázorňovaný na takzvanom torkmetri, ktorý udáva krútiaci moment. Keď sa prekročí 100 % ukazovateľa torkmetra, do motora sa prestane dodávať palivo, aby sa nezničil,” vysvetlil znalec. Podľa znalca pilot kritickú hranicu prekročil a nasledoval pád.

Ak by však podľa znalca neboli použité kovové nosidlá, ale gumený vak, nemuselo sa to stať. K nešťastiu by tiež nemuselo dôjsť, ak by pilot povolil zvýšenie výkonu na torkmetri až na 104 %. To by znamenalo, že vrtuľník mohol uniesť o 250 kg nákladu viac, čo stroj aj umožňuje. Pilot Peter Bubelíny sa považuje za nevinného. Súdny proces bude pokračovať v decembri.