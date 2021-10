Zvrat v kauze pádu Boeingu: Za smrť Hrnkovej rodiny 100 rokov basy?! Jasné vyhlásenie exposlanca

V kauze leteckého nešťastia, pri ktorom zahynuli aj štyria Slováci vrátane najbližšej rodiny exposlanca Antona Hrnka (66), obžalovali bývalého testovacieho pilota spoločnosti Boeing.

Ten mal údajne oklamať americké úrady, ktorým sprostredkoval nepresné údaje o technickom zariadení testovaného lietadla. Pilotovi tak hrozí až 100 rokov za mrežami.

Hrnko prišiel v roku 2019 o manželku Blanku, dcéru Michalu aj syna Martina. Všetci traja tragicky zahynuli v troskách lietadla typu Boeing 737 MAX spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré sa v marci 2019 zrútilo krátko po štarte. Pri havárii zahynulo všetkých 157 ľudí na palube. Lietadlá Boeing 737 MAX boli postavené mimo prevádzky a spoločnosť Boeing ponúkla všetkým pozostalým odškodné. Teraz by sa mal v súvislosti s dvomi haváriami postaviť pred súd bývalý testovací pilot Boeingu Mark Forkner. Hrozí mu pritom až sto rokov za mrežami. Podľa texaského prokurátora Chada Meachama mal okalamť americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), ktorému mal sprostredkovať nepresné a neúplné informácie o systéme stabilizácie letu MCAS.

Práve zlyhanie tohto systému pritom viedlo k haváriám oboch lietadiel. Je to pre Hrnka aspoň akým- -takým odškodnením? „Ja nikomu nič zlé neželám, ani si nemyslím, že by som mal byť na niekoho okrem firmy nahnevaný,“ zveril sa Novému Času. Aj on vyslovil domnienku, že firma mohla pilota manipulovať a môže tak byť teoreticky len obetným baránkom. „Ja som mu už odpustil a keď mu aj Boh odpustí, tak...“ vyriekol ešte Hrnko zlomeným hlasom. Politik sa nechcel bližšie vyjadriť k tomu, v akom stave je jeho žaloba proti spoločnosti Boeing. Bol totiž jedným z viac ako sto pozostalých, ktorí v súvislosti s haváriou spoločnosť Boeing žalovali. Názor týchto ľudí nezmenilo ani sľúbené vyplatenie odškodnenia vo výške 131 540 eur za každého zosnulého. Hrnko sa už dávnejšie vyjadril, že peniaze ho nezaujímajú, pretože bez rodiny sú mu nanič.