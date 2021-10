Minister zdravotníctva Lengvarský exkluzívne pre Nový Čas: Čaká nás posledná väčšia vlna, aké budú Dušičky a Vianoce?

Prehovoril muž, ktorý posledné mesiace ovplyvňuje životy Slovákov viac ako ktokoľvek iný. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) sa od svojho nástupu do funkcie zaoberá najmä riešením pandémie koronavírusu.

V exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas opisuje, ako budú vyzerať najbližšie mesiace.

AKTUÁLNE O COVID-19

Keď pozeráte na súčasné čísla pozitívnych na COVID-19 a stúpajúce hospitalizácie, ste optimistom do nasledujúcich mesiacov?

Vedeli sme, že to príde. Môj tím pripravil predikcie, ktoré sa potvrdzujú. Čísla nás neprekvapujú, dopredu sme sa pripravili a situáciu zvládame, takže som optimistom.

Máte k dispozícii aj analýzy ohľadom toho, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Môžete v stručnosti povedať, na čo sa majú ľudia pripraviť najbližšie týždne?

Pracujeme s číslami, ktoré modifikujeme podľa aktuálnej situácie. Myslím si, že nepresiahneme vrchol, ktorý bol v druhej vlne.

To bolo vtedy 4 000 hospitalizovaných...

Áno. K tomu by sme sa nemali výrazne ani priblížiť. Faktom ale je, že niektoré okresy už budú budúci týždeň v čiernej farbe. Situácia tam bude horšia, ale deje sa presne to, čo sme predpokladali, to znamená v istých častiach Slovenska je situácia horšia, v iných je lepšia. Presne to kopíruje úroveň zaočkovanosti na Slovensku.

Máte nejaké predikcie, koľko obetí budeme každý deň vidieť?

Predikcie sú, ale ja by som to nerád hovoril. Sú veľmi široké, rozprávame sa o jednotkách až desiatkach ľudí. Nie sú to už také čísla, ktoré sme videli v druhej vlne.

Súčasná tretia vlna je už plne vo vašej réžii. Ako ste menili alebo prispôsobovali nemocnice?

Každá nemocnica dostala príkaz na reprofilizáciu lôžok v troch fázach. To znamená do úrovne 1 až 3. Maximálne tri nemocnice sú dnes v najvyššej tretej časti reprofilizácie. Väčšina zdravotníckych zariadení je v prvej alebo druhej fáze reprofilizácie lôžkového fondu s tým, že sa snažíme pacientov odsúvať do tých menej zaťažených nemocníc tak, aby nedošlo k úplnému zahlteniu covidovými pacientami.

Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský tvrdí, že nemocnice nie sú pripravené na tretiu vlnu, aj v súvislosti s tým, že odišlo niekoľko stoviek sestier a skúsených lekárov. Opisuje, že v Maďarsku, Poľsku a Česku prudko stúpli platy. Budeme mať dostatok lekárov, ktorí sa postarajú o všetkých pacientov?

Presne taký istý problém bol aj v druhej vlne. My to zatiaľ nevidíme tak kriticky. Samozrejme, že ten personál chýba, a ten chýbal aj predtým. Odchody sme videli hlavne u sestier a neboli to nejaké masívne opúšťania pozícii, boli to odchody väčšinou spojené s tým, že sestry dosiahli dôchodkový vek a odišli do dôchodku. U lekárov to je taktiež limitujúce, lebo pokiaľ chcete robiť biomedicínu a štandardným spôsobom operovať a robiť aj elektívne výkony, tak potrebujete funkčné ARO oddelenia. Postelí, aj kyslíkových lôžok, aj prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu je dostatok, ale nemáme dostatok personálu. Vnímam to veľmi pozorne a zodpovedne, avšak situácia nie je až taká dramatická. Viete, treba si otvorene pomenovať, že nedostatok zdravotníckeho personálu je, žiaľ, dlhoročným problémom na Slovensku, no rovnako aj v ostatných krajinách Európy. Na ministerstve preto od nástupu s mojím tímom pracujem na tom, aby sa nám zdravotnícky personál podarilo na Slovensku po rokoch zastabilizovať. Aj touto cestou všetkým lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom ďakujem za ich nasadenie v starostlivosti o pacienta.

Ako bude fungovať to presúvanie pacientov medzi nemocnicami? Bude to v rámci okresov a krajov?

Máme aplikáciu eLôžko, kde vidíme každý deň, koľko v ktorej nemocnici je voľných a koľko obsadených lôžok. Prvá úroveň presunu pacientov v prípade potreby je transport v rámci kraja. My nehovoríme, že to má byť do krajských nemocníc, univerzitných alebo iných. Transport by mal byť čo najkratší. Ak je však najbližšia nemocnica vyťažená, môže byť aj dlhší. Aplikácia pomáha pri efektívnom presune pacientov v prípade potreby.

Budeme vidieť, že sa pacienti presúvajú aj do zahraničia?

To neočakávam.

V druhej vlne zdravotníci v červenej zóne dostávali príplatok 7 eur. Dôjde k schváleniu podobného plošného príplatku aj teraz?

S premiérom a ministrom financií sme sa dohodli, že zdravotnícki pracovníci na COVID oddeleniach budú dostávať príplatok 7 eur v čase, keď počet hospitalizovaných presiahne tisíc ľudí.