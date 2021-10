Zvyšovanie cien Slováci pocítia: Koľkým hrozí podľa prieskumu stav núdze?

Zvyšovanie cien neohrozí rodinný rozpočet väčšiny Slovákov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na Hrane televízie JOJ. Ak by sa v najbližších mesiacoch zvyšovali ceny za potraviny, služby, tovary a energie, tak 46 % respondentov by to pocítilo, ale neohrozilo by to ich rodinný rozpočet. Zdražovanie vôbec nepocíti 6,4 % opýtaných.

Na druhej strane, 33,5 % Slovákov bude musieť výrazne obmedziť iné výdavky. Do stavu núdze sa podľa odpovedí v prieskume dostane 12 % respondentov. Nevedeli sa vyjadriť zhruba dve percentá ľudí.

Agentúra AKO uskutočnila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí nad 18 rokov na celom Slovensku v termíne od 4. októbra do 7. októbra.