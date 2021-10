Bratislava by mohla byť v covid semafore zelená, ale... Prečo je stále v oranžovej farbe?

Mesto Bratislava zostáva aj na budúci týždeň v rámci COVID automatu v stupni ostražitosti (oranžová farba), hoci bolo navrhované zaradiť ho do fázy monitoringu (zelená farba).

Ministerstvu zdravotníctva to odporučil regionálny hygienik Bratislavského kraja. Poukázal pritom na tunajšiu pandemickú situáciu, ktorá má zhoršujúcu sa tendenciu, a matematicky neuspokojivé epidemiologické parametre zodpovedajúce až červenej fáze v rámci COVID automatu. Vyplýva to z hodnotenia COVID automatu pre 18. až 24. október. "Tiež bral do úvahy veľmi úzke funkčné a intenzívne prepojenie so susednými 'oranžovými' okresmi v Bratislavskom kraji (Malacky, Pezinok, Senec) a vysokú dynamiku pohybu obyvateľstva medzi jednotlivými okresmi kraja," píše sa v odôvodnení, ktoré poskytlo ministerstvo zdravotníctva. Regionálny hygienik hľadel aj na vysokú spoločenskú aktivitu v hlavnom meste a tiež veľmi vysoký počet školských zariadení v bratislavských okresoch.

V prípade okresu Malacky z navrhovanej červenej fázy COVID automatu odporučil regionálny hygienik ponechať okres aj budúci týždeň v oranžovej farbe, a teda v stupni ostražitosti. "V tomto prípade bral do úvahy lepšie epidemiologické parametre v porovnaní s ostatnými vidieckymi okresmi Bratislavského kraja (i pri o niečo horšej zaočkovanosti," zdôvodnil rezort.

Bratislava dosahuje oproti zvyšku Slovenska oveľa vyššiu mieru zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19. V hlavnom meste už presiahla hranicu 60 percent. V okrese Senec je na úrovni 56 percent a v okrese Pezinok 54 percent. V rámci Bratislavského kraja má najnižšiu mieru zaočkovanosti okres Malacky so 47 percentami.