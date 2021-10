Bratislavská mestská časť skracuje otváraciu dobu podnikov: Koniec nočného života v Starom Meste?!

Diskotékam počas týždňa od nového roka v Starom Meste možno odzvonilo!

Tentoraz to však nesúvisí s pandémiou koronavírusu. Podľa informácií Nového Času sa tak deje nielen pre nespokojnosť občanov žijúcich v mestskej časti, ktorí sa pravidelne sťažujú na veľký hluk najmä počas nočných hodín. Svoju úlohu zohral aj Protimonopolný úrad, ktorý považuje súčasné všeobecné záväzné nariadenie (VZN) za diskriminačné. Zatiaľ čo reštaurácií sa tieto zmeny výraznejšie nedotknú, nočné kluby by mali zbystriť. Majiteľia niektorých staromestských podnikov hovoria, že za istých okolností môžu byť pre nich zmeny dokonca likvidačné!

Zmeny otváracích hodín schválili mestskí poslanci „v tichosti“ na zasadnutí mestského zastupiteľstva ešte 28. septembra. Platiť by mali začať od 1. januára 2022. Po novom môžu byť pohostinské služby otvorené od nedele do štvrtka do 23. hodiny, počas piatka a soboty do druhej v noci. Predaj cez okienko bude povolený počas celého týždňa iba do polnoci. Terasy podnikov sa budú musieť zatvoriť od nedele do štvrtka o 22. hodine, v piatky a soboty o 23. hodine. Zmeny sa asi najvýraznejšie dotknú nočných diskoték. Tie budú môcť po novom trvať od nedele do štvrtka maximálne do polnoci, v piatky a soboty do tretej v noci.

Vo všetkých prípadoch sa tak časy predaja oproti súčasnosti skrátia o jednu, niekedy aj o dve hodiny. Chceli zabrániť diskrimináciiHovorca Starého Mesta Matej Števove vysvetľuje, že ambíciou mestskej časti nebolo primárne skracovať otváracie hodiny prevádzok. K zmene všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkach museli pristúpiť kvôli tlaku zo strany Protimonopolného úradu. Ten vyhodnotil súčasné VZN ako diskriminačné voči niektorým podnikateľom.

„Mestskej časti bolo vyčítané, že podnikatelia poskytujúci rovnaké služby a sortiment majú nariadením zregulované rozličné otváracie hodiny. Nebolo ambíciou úradu skracovať otváracie hodiny pre prevádzkarov barov či reštaurácií, ale bolo potrebné ich zjednotiť - v opačnom prípade by hrozila mestskej časti vysoká pokuta,“ vysvetľuje Števove. Ďalej priznáva, že pôvodne chceli otváracie hodiny reštaurácií, kaviarní, vinární, bistier a bufetov nechať do 24.00 a cez víkend dokonca predĺžiť do 3.00.

Tieto hodiny boli však podľa neho poslaneckým pozmeňovacím návrhom skrátené do 23.00 od nedele do štvrtka a do 2.00 v piatok a sobotu. Podľa informácií Nového Času sa tak stalo aj kvôli tlaku niektorých Staromešťanov, ktorým prekážal nočný hluk a množstvo podguráženej mládeže priamo pod ich bytovkami. „Uvedomujeme si, že každá zmena otváracích hodín a hlavne ich skracovanie môžu zásadne zasiahnuť do podnikateľských plánov prevádzkarov. Mestská časť má ambíciu ešte na december 2021 pripraviť nové znenie tohto nariadenia, ktoré by zároveň vyhovelo protestu Protimonopolného úradu SR a aj by reflektovalo potreby tak Staromešťanov, ako aj prevádzkovateľov reštauračných a pohostinských zariadení,“ uzatvára.