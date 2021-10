COVID-19 opäť obmedzuje život: Na čo sa treba pripraviť? V čiernych okresoch stopka reštauráciám aj fitkám!

Tritisíc nakazených denne a stovky hospitalizovaných.

Taká je predikcia analytikov ministerstva zdravotníctva na koniec októbra. COVID-19 opäť výrazne zasahuje do života Slovákov. Týka sa to najmä čiernych okresov, ktoré sa na mape objavili po dlhých mesiacoch. V nich už ľudia nemôžu chodiť do reštaurácií, fitiek a bez testu či očkovania sa nedostanete ani k niektorým službám. Ako to zdôvodňuje minister?

Čierne okresy sú od budúceho týždňa Čadca, Kysucké Nové Mesto, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa. Pre všetkých tak budú otvorené iba obchody s esenciálnymi potrebami ako potraviny, drogérie, lekárne či očné optiky. Reštaurácie či fitká už nebudú fungovať ani pre očkovaných. Problémom totiž je, že v týchto regiónoch sa napĺňajú nemocnice príliš rýchlo.

„Sú veľké regionálne rozdiely po Slovensku. Najvyššie počty odhalených prípadov PCR testami boli vo Svidníku, Bardejove či Starej Ľubovni. Blížia sa k maximám, ktoré zažili v predchádzajúcej vlne,“ hovorí šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Vysvetľuje, že v rámci nemocníc sme celoslovensky už na 1/5 maxima počas druhej vlny. „V Prešovskom kraji sú nemocnice naplnené na 40 %, Ľubovnianska nemocnica je na 90 % predošlej vlny,“ dodal Mišík.

V posledných dňoch je počet pozitívnych prípadov takmer 2 000 denne. „Do nemocníc prijímame takmer 700 pacientov týždenne a hospitalizovaných pacientov máme okolo 824 s tým, že umelú pľúcnu ventiláciu vyžaduje takmer 100 z nich,“ informoval Mišík.