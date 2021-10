Duslo Šaľa v problémoch: Čo bude s ľuďmi, keď sa odstaví fabrika?!

Pracovníkov začína trápiť neistota.

Vysoké ceny zemného plynu ukončili, alebo aspoň obmedzili výrobu močoviny, a tým aj prípravkov AdBlue do naftových motorov v celej Európe. Problémy priznal aj riaditeľ podniku Duslo Šaľa Petr Bláha, ktorý je najväčším výrobcom AdBlue. Po jeho slovách sa začalo strachovať o svoju budúcnosť nielen dvetisíc zamestnancov, ale aj pracovníci subdodávateľov, čo je dokopy asi 10-tisíc ľudí. Čo sa stane, ak odstavia nejaké prevádzky alebo možno aj celú fabriku? Odborový predák Štefan Hipp tvrdí, že zamestnanci sa nemajú čoho obávať.

Atmosféra pred podnikom je síce už na pohľad napätá, ale zatiaľ pokojná. Ľudia chodia do práce ako obvykle, no otvorene o súčasných problémoch nechcú hovoriť. Odborový predák Štefan Hipp (44) je presvedčený, že zamestnanci sa nemusia báť o prácu. „Situácia, ako povedal náš riaditeľ, nie je ružová a ľudia čakajú, čo bude. Obavy však nie sú také opodstatnené, Duslo stále ide, výroba beží, aj keď nie všade na 100 percent, niekde je obmedzená, ale všetci pracujú,“ tvrdí Štefan Hipp.

Odbory však už mysleli aj na situáciu, keby pri­šlo k horšiemu scenáru a zamestnanci by museli ostať doma. „Minulý týždeň bola podpísaná dohoda s tým, že ak sa odstaví závod alebo nejaké prevádzky a pošlú sa ľudia domov, dostanú 80 percent mzdy. Dohoda je podpísaná zatiaľ do konca roka,“ odhalil šéf odborárov momentálny stav.

„Včera sme mali dokonca prvé sedenie s personalistami a nemalo by sa to dotknúť ani prémií, ani 14. platu, zatiaľ,“ ubezpečuje Hipp. Práve o tieto odmeny sa v súčasnosti ľudia báli najviac. Podľa odborára sa výroba nezastaví a aj AdBlue sa vyrába naďalej. Práve jeho výrobu ma na starosti zamestnanec Tomáš (38). „Nejdeme úplne naplno, ale tak na 80 až 90 percent, ale robí sa stále. Ja osobne strach nemám, je to jeden z najserióznejších zamestnávateľov a nemyslím si, že by to vyústilo do väčších problémov,“ povedal svoj názor.