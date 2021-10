Súdna rada schválili zásadné pripomienky k reforme súdnej mapy: Navrhla alternatívy

Súdna rada SR na svojom dnešnom rokovaní schválila zásadné pripomienky k reforme súdnej mapy.

Súdna rada v nich napríklad konštatuje, že podporuje racionalizáciu a redukciu okresných súdov a zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Predpokladom však je, že v každom jednotlivom prípade zrušenia alebo zlúčenia okresných súdov a pri vytváraní mestských súdov sa potvrdí vyššia efektívnosť, špecializácia a dostupnosť prístupu k súdu a spravodlivosti.

„Z uplatnených pripomienok dotknutých okresných súdov však vyplývajú vecné argumenty, ktoré popierajú naplnenie zámeru predkladateľa vytvoriť nové obvody okresných súdov na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov, v ktorých budú pôsobiť rovnomerne zaťažení sudcovia. Dotknuté súdy namietajú, že nové súdne obvody sú neproporčné a diametrálne rozdielne z hľadiska hustoty obyvateľstva, ich rozlohy, nápadu vecí, vzdialeností pre účastníkov súdnych konaní a nerešpektujú ich historické väzby,“ zhodnotila súdna rada v schválenom uznesení.

Členovia súdnej rady preto navrhujú v pripomienkach vziať do úvahy ako alternatívu niektoré návrhy okresných a krajských súdov. Súdna rada napríklad zhodnotila, že nie je vecne podložené a ani riadne odôvodnené začlenenie Krajského súdu v Bratislave do podstatne menšieho Krajského súdu v Trnave. Ten nemá dostatočne vybudované špecializácie na všetky štyri hlavné agendy a ani vytvorené materiálne podmienky na chod veľkého odvolacieho súdu. Obdobná situácia je aj vo vzťahu ku začleneniu Krajského súdu Košice do Krajského súdu v Prešove. Rada odporúča ponechať aj Okresný súd Nitra v súdnom obvode Krajského súdu v Trnave, ktorý je od neho oveľa menej vzdialenejší ako Krajský súd v Banskej Bystrici.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom zákonov, ktoré menia súdnu mapu, skončilo 5. októbra. Preto súdna rada poverila svojho predsedu Jána Mazáka, aby pripomienky predložil ministerstvu spravodlivosti na ďalší postup.