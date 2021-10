Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa oproti predchádzajúcemu týždňu opäť zhoršila.

Od pondelka (18. 10.) bude na Slovensku v čiernej farbe päť okresov. Rastie aj pozitivita vykonaných PCR a antigénových testov. Ku koncu októbra by denne mohlo pribudnúť približne 3000 prípadov. Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík s tým, že pre ochorenie COVID-19 by mohlo v októbri zomrieť 450 až 550 osôb, čo by mohlo predstavovať oproti iným rokom nadúmrtnosť na úrovni desiatich percent.

Správu aktualizujeme