Náhla smrť: Vo väzbe zomrel jeden z členov skupiny, s ktorou je spájaná aj Plačková

Za mrežami zomrel jeden z údajných členov drogovej zločineckej skupiny, v ktorej figuruje aj Zuzana Strausz Plačková s manželom.

Podla portálu tvnoviny.sk ide o Pavla Duchoňa. Pri policajnej razii u neho našli 9 kilogramov pervitínu a 70-tisíc eur. „Môžeme potvrdiť, že obvinený P. D. počas výkonu väzby zomrel. Okolnosti úmrtia však bližšie komentovať nebudeme, nakoľko sú predmetom vyšetrovania, v ktorom vykonáva dozor Okresná prokuratúra Trenčín,“ uviedol pre portál hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Portál doplnil, že Duchoňovi, ktorý bol vo väzbe dva týždne, malo zlyhať srdce. Pre skupinu robil skladníka.

Polícia uskutočnila 27. septembra policajnú akciu pod krycím názvom Chikara, počas ktorej vykonali viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Následne obvinili celkovo 15 osôb. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia viedol skupinu od roku 2012 Tibor G. prezývaný Guláš. Koordinovanú trestnú drogovú trestnú činnosť údajne vykonávala na území Trnavského, Bratislavského a Trenčianskeho kraja. „Skupina vykonávala prostredníctvom vytvorenej štruktúry výrobu, distribúciu a následný predaj drogy zvanej pervitín,“ uviedla polícia s tým, že skupina tiež dovážala a predávala kokaín. Policajti zistili aj to, že od roku 2012 do apríla 2016 bol z dovezených voľnopredajných tabliet z Poľska vyrobený pervitín v hodnote približne 7 680 000 eur a v čase od apríla 2016 do konca roku 2018 v hodnote približne 19 800 000 eur. Skupina podľa polície fungovala až do zadržania jej členov.



Medzi obvinenými je aj influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Strausz. Polícia v obvinení konštatuje, že ide o dôležitých dílerov skupiny. „Asi od roku 2017 kupovali v rámci zločineckej skupiny kokaín od Pavla Š. a ten následne predávali ďalším užívateľom,“ napísala polícia v uznesení o vznesení obvinenia. Manželia na výsluchu po zadržaní svoju vinu odmietali. Jeden z obvinených Miroslav F. polícii pri výsluchu povedal, že René Strausz bol údajne „spojka do lepšej spoločnosti“. Zuzanu Strausz Plačkovú a jej manžela polícia obvinila zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.