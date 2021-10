Žiadna pomoc sa konať nebude: Štipľavá poznámka Sulíka na adresu distribučiek

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR neplánuje nahradiť distribučným spoločnostiam prípadnú stratu, ktorá by im vznikla prevzatím zákazníkov Slovakia Energy.

Odberateľov elektrickej energie tejto firmy môže prevziať Slovenský plynárenský priemysel (SPP), povedal vo štvrtok minister hospodárstva Richard Sulík.

Západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská energetika sú dodávateľmi poslednej inštancie (DPI) elektriny pre klientov skrachovaných energetických spoločností, no nemajú vytvorené dostatočné rezervy nakúpenej elektriny za výhodné ceny, ktoré by pokryli približne 200 000 nových zákazníkov od Slovakia Energy.

Sulík pripomenul, že distribučné spoločnosti sa stali dodávateľmi poslednej inštancie na základe vlastnej žiadosti. „Oni to chceli, osem rokov to fungovalo. Ja neviem, či za tých osem rokov nejaká 'firmička' skrachovala, ale preto chceli byť DPI, že keď niekto skrachuje a nie je práve kríza, tak im to padne do lona,“ povedal Sulík.

Minister odmietol požiadavky spoločností, aby štát straty spoločnostiam uhradil. „Taký manažér aj ja viem byť, že pokiaľ sú zisky, všetko fajn, podnikám a búcham sa do pŕs, a len čo sú straty, na základe toho, že sa do toho dobrovoľne prihlásili, tak štát rýchlo, poď nás zachrániť,“ dodal minister.

Riešením je podľa Sulíka prechod zákazníkov Slovakia Energy pod SPP, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie pre plyn, ale zároveň obchoduje aj s elektrickou energiou. Zvýšené náklady na nových zákazníkov, pre ktorých by musel SPP nakúpiť elektrinu za súčasné, extrémne vysoké ceny, by podľa ministra neboli stratou, ale nákladom na získanie nových zákazníkov.