Minister Lengvarský čelí kritike záchranárov a zdravotníkov: Obrovské sklamanie!

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sklamal zdravotníckych záchranárov aj všetkých zdravotníkov.

V tlačovej správe to uviedla Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) v reakcii na rozpočet štátnej a verejnej správy na rok 2022. Dôvodom sklamania má byť to, že minister v minulosti sľúbil navýšiť platy zdravotníckych pracovníkov v budúcom roku, no tento sľub nesplnil.

Predložený štátny rozpočet pre rok 2022 počíta s valorizáciou miezd na úrovni 90 miliónov eur podľa platnej legislatívy, teda mzdových koeficientov bez ich zmeny určených v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a mimoriadnym výdavkom vo výške 11 miliónov eur na navýšenie počtu sestier. Ministerstvo zdravotníctva SR, ako aj samotný minister, podľa SKZZ od jari hovoria o pláne zvýšiť koeficienty, podľa ktorých sa určuje minimálny mzdový nárok zdravotníckych pracovníkov tak, aby došlo k stabilizácii personálu v zdravotníctve. Na otázku, či sa v budúcoročnom rozpočte s takouto položkou počíta, Ministerstvo financií SR komore neodpovedalo. S ministrom Lengvarským sa zástupcom záchranárov takisto nepodarilo stretnúť.

Záchranárov aktuálne chýba približne 10 percent, za čo podľa komory môže nielen povaha práce, ale aj finančné ohodnotenie. „Našou požiadavkou bolo navýšenie koeficientov pre záchranárov v objeme približne 12,5 milióna eur na rok 2022, a to iba pre pracovníkov záchrannej služby, kde nie sú ešte zarátaní záchranári na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, u hasičov, v horskej službe či armáde,” upozorňuje prezident SKZZ František Majerský. Podľa odhadov komory by bolo na takéto navýšenie koeficientov všetkých zdravotníkov nad rámec predloženého rozpočtu potrebných do 200 miliónov eur. „Ak nedôjde k zvýšeniu koeficientov, mzda záchranára porastie v roku 2022 o 3,75 percenta, čo pri štvorpercentnej inflácii znamená, že zdravotnícky záchranár zarobí za svoju prácu ešte menej ako v roku 2021. A to uprostred tretej vlny pandémie,” dodáva Majerský.

Komora záchranárov očakávala zásadnú zmenu po stredajšom rokovaní tripartity, avšak tam k zmene v téme navyšovania koeficientov nedošlo. SKZZ preto vyzýva Vládu Slovenskej republiky, aby sa na svojom štvrtkovom zasadnutí intenzívne zaoberala navýšením mzdových koeficientov zdravotníkov na Slovensku na rok 2022 a na tento účel vyčlenila v štátnom rozpočte dodatočné prostriedky. „Personál v zdravotníctve čelí kríze, ktorá je tu už roky a pandémiu ju len prehĺbila. Našim záchranárom a rovnako všetkým zdravotníkom nestačí len tlieskať a prijímať kytice od ústavných činiteľov. Je potrebné im vytvoriť podmienky, aby v tejto krajine ostali žiť a pracovať. Vystaviť ich pandémii a následne ich nechať pracovať za reálne nižšiu mzdu, ako pred rokom, to však nie je cesta,” dodal na záver Majerský.