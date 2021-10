Dvojnásobné peklo! Mama Lýdia s 3 deťmi žila bez elektriny, to najhoršie ich ešte len čakalo

Len tak sa dá opísať príbeh matky s tromi deťmi, ktorá schytáva od osudu jednu ranu za druhou.

Kvôli dlhom na elektrine žili štyri roky ako v stredoveku len pri sviečkach, no vďaka dobrým ľuďom im zapli elektrinu a dostali tak šancu na lepší život. Dobehla ich však pôžička babky pre príbuzného a po exekúcii prišli v lete o dom! Aby toho nebolo málo, s hrôzou sledujú, ako neustále rastú ceny energií aj potravín a oni si môžu dovoliť kúpiť čoraz menej. Nový Čas sa im rozhodol aspoň trocha pomôcť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V koži pani Lýdie (37), troch detí Ladislava (19), Lívie (12) a Richarda (8), no aj mamy Júlie (57) a babky Alžbety (82) by nechcel byť nikto. Ťažko skúšaná rodina prišla v lete o strechu nad hlavou... „Spoločne bývame v podnájme v Pribeníku, lebo v Kráľovskom Chlmci sme prišli o dom kvôli tomu, že príbuzný nesplácal pôžičku. Predali ho za 20-tisíc eur a nám srdce krváca,“ sťažka hovorí Lýdia.

„Keď si pomyslím, ako strašne sme žili pri sviečkach a bez teplej vody, to by som nepriala nikomu. Stal sa však zázrak, dobrí ľudia nám pomohli a opäť sme mali svetlo. Našla som si aj prácu ako pomocníčka v školskej kuchyni, no v súčasnosti riešim situáciu inak. Vybavujem opatrovníctvo našej babky. Moja mama musela odísť do Nemecka, kde sa stará o inú starú paniu. Aj vďaka nej sa dokážeme dostať z našich patálií,“ vraví smutná Lýdia, ktorá však nehádže flintu do žita.

„Kvôli deťom som silná a my držíme spolu. Strata domu, ktorý postavil dedko s babkou a kde som vyrastala, to je obrovská bolesť. Napriek tomu vravím, že čas to vylieči a zvládneme to. Veľakrát premýšľam, prečo sme sa vôbec dostali do takej nepríjemnej situácie, ale myslím pozitívne a na budúcnosť detí. Snažíme sa, aby bolo už len lepšie,“ povzdychla si ťažko skúšaná žena, ktorá bola milo prekvapená, keď sa Nový Čas rozhodol zaplatiť im veľký nákup potravín a drogérie.

„Vydrží nám to najmenej týždeň,“ teší sa mama troch detí, ktorá vôbec netají, že má do vrecka čoraz hlbšie... „Náklady na bývanie máme takmer 400 eur, zhruba 250 eur potrebujeme na stravu a ďalšie peniaze na ošatenie i cestovné. Zvládame to aj vďaka babkinmu dôchodku a tomu, že mama pracuje v zahraničí. Najstarší syn Ladislav, ktorý je v podstate hlavou tejto neúplnej rodiny, si už tiež hľadá robotu a Novému Času posledné zmeny v ich živote opísal takto: „Keď sme sa v lete presťahovali do Pribeníka, nevedel som si zvyknúť a vlastne ani zaspať. Mám však aj tu kamarátov a čím skôr chcem tiež prispieť do rozpočtu. Hoci stále hrávam futbal a som brankárom v neďalekých Veľkých Trakanoch, chcem byť opatrovateľom a pomáhať iným. Asi pôjdem do Rakúska, lebo u nás vhodnú robotu okrem príležitostnej brigády nenájdem.“

Mesačné príjmy rodiny

Rodičovský príspevok: 75 €



75 € Výživné: 100 €



100 € Dôchodok babky: 470 €



470 € Spolu: 645 €

Mesačné výdavky

Nájomné: 180 €



Elektrina: 80 €



80 € Voda: 50 €



50 € Plyn: 60 €



60 € Strava: 250 €



250 € Spolu: 620 €

Čo obsahuje nákupný vozík

olej



mlieko



syry



cestoviny



strúhanku



nátierky



bujón



korenie



ryžu



minerálne vody



údeniny



dezinfekčné prostriedky



prášok na pranie



toaletný papier



tekuté mydlo



papierové utierky

Spolu: 50,32 €