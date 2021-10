Martin si podmanil sociálne siete zábermi zo svojich potuliek: Vďaka obľúbenej pochúťke hviezdou!

Fotografiami gumených medvedíkov baví internet! Martin Gáborik (38) zo Žiliny ich už 8 rokov berie všade so sebou a originálne medvedíky fotí.

Modely pred Martinovým objektívom však čaká rýchly koniec. Hneď ako dokončia fotenie, pochutí si na nich, no ich odkaz prežíva na internete dlhé roky. Pestrofarebné, priehľadné a malinké medvedíky fanúšikovia jeho profilu milujú. Martin tak musí byť poriadne kreatívny, aby naplnil ich nemalé očakávania a nepodliezol vlastnú latku originálnych kompozícií...

Martin, ktorého každý volá Gabo, asi od siedmich rokov robí pizzu. Vo voľnom čase však takmer všetok voľný čas trávi v horách. A tam v tichu rozjíma s vreckom plným gumených macíkov. Predtým, než skončia v bruchu, vyberie niekoľko šťastlivcov a umne ich rozostaví. Vtipnými inštaláciami vyvoláva úsmevy na tvárach návštevníkov svojho profilu na sociálnej sieti už 8 rokov a niet divu, veď túto pochúťku skúsil azda každý.

„Raz sme šli s kamarátom cez zimu na turistiku v Tatrách, no a medvedíky som zobral so sebou, lebo obsahujú kolagén aj osviežia. Keď sme sa už trochu dlhšie brodili v snehu, hovorím, že mám gumené medvedíky na osvieženie, a vtedy mi napadlo, že ich vtipne odfotím. Bola to skôr taká recesia a stala sa z toho tradícia, ktorá má už asi 8 rokov,“ opísal so smiechom Martin.

Zábery z atraktívnych lokalít

Z recesie sa napokon vykľul projekt, ktorý má skalných fanúšikov na internete. „Medvede fotím hlavne na Slovensku. Vysoké Tatry, Západné Tatry, Slovenský raj alebo moja domovská Malá Fatra sú tradičnými miestami, kde vznikajú zábery. Samozrejme, cestovali aj po Európe... Vzal som ich do Chorvátska na Plitvické jazerá, do Talianska na zámok Miramare či k jazeru Lago di Garda. V Slovinsku pózovali na Predjamskom hrade a v Rumunsku zasa na Drakulovom hrade. Tam je jeden z najkrajších priesmykov na svete Trangasfarian,“ vymenoval miesta vzniku obľúbených záberov. A aké sú reakcie známych?

„Väčšinou sa pousmejú. Aranžovanie je tá najväčšia zábava, lebo nie vždy a na každom povrchu ľahko stoja, niekedy trvá aj pár minút, než ich stabilizujem. Na dreve držia inak ako na kameni. Okoloidúci sa len dívajú a čudujú, čo to tam robím. Občas nechápu, niekedy sa pousmejú a povedia, že je to milé a nevtieravé,“ uzavrel.