Bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru prepustili z väzby: Toto je dôvod!

Bývalého riaditeľa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru prepustili z väzby.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o tom rozhodol na základe žiadosti vyšetrovateľky. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Jany Tökölyovej. Informoval o tom to portál Aktuality.sk. Kajetán Kičura bol v kolúznej väzbe od vlaňajšieho apríla.

"Dôvodom je návrh vyšetrovateľky na jeho prepustenie, s ktorým sa prokurátor stotožnil, keďže kolúzna väzba obvineného bola predĺžená Najvyšším súdom SR len do 21. októbra 2021," spresnila hovorkyňa. Dodala, že prokurátor pôvodne žiadal predĺženie do januára 2022, s čím sa Najvyšší súd nestotožnil. Tökölyová doplnila, že v súčasnosti nie sú naplánované žiadne konkrétne výsluchy svedkov ani iné úkony, pri ktorých by hrozilo ovplyvňovanie zo strany obvineného. "Najvyšší súd pritom upozornil vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach, že na ďalšie trvanie väzby by museli orgány činné v trestnom konaní predložiť konkrétne naplánované výsluchy a zdôvodniť, prečo existuje obava z ich ovplyvňovania," podotkla.

Vyšetrovanie podľa jej slov nie je možné ukončiť, lebo sú stále realizované iné procesné úkony, ktorými však nemožno odôvodniť ďalšie predĺženie väzby. "Prokuratúra by za tejto situácie v súčasnosti nevedela odôvodniť žiadosť o ďalšie predĺženie kolúznej väzby a stotožnila sa s podnetom vyšetrovateľky na prepustenie obvineného," doplnila s tým, že obvinení budú stíhaní na slobode.

Trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala Národná kriminálna agentúra v marci 2020. Kajetán Kičura odmietol obvinenia súvisiace so zmluvami SŠHR, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.