Remišová sa obula do obvineného Kažimíra: Nekompromisná výzva!

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír by si mal vziať príklad z rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza a odstúpiť.

Vyhlásila to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) počas stredajšieho stretnutia s novinármi. Reagovala tak na jeho obvinenie z úplatkov. "Ja si myslím, že pán Kažimír by mal odstúpiť sám. Videli sme to pri všetkých funkcionároch, nominantoch Smeru-SD, či už to bol špeciálny prokurátor, šéf finančnej správy a ďalší funkcionári," poznamenala ministerka a dodala, že je nenáležité, aby na čele nejakej inštitúcie bol niekto obvinený. "Nemôžete mať guvernéra NBS, pri ktorom je podozrenie, že nosil niekomu úplatky," dodala. Vyzvala ho, aby odstúpil aspoň do času, kým sa celá vec nevyšetrí a súd nerozhodne o vine alebo nevine.

Na otázku, či Remišová bude iniciovať odvolanie Kažimíra, ak sám neodstúpi, ministerka odpovedala, že odvolať guvernéra národnej banky je podľa súčasnej legislatívy mimoriadne ťažké, ak nie nemožné. „Preto apelujem na pána Kažimíra, aby si zobral príklad z rakúskeho kancelára Kurza, ktorý pri podozreniach jednoducho odstúpil z funkcie. Kažimír je obvinený z prečinu podplácania. Obvinenie odmieta, necíti sa byť vinný zo žiadneho trestného činu.