Vodiči, pozor! Odborári budú blokovať hlavný cestný ťah na Donovaly

Ohlásený protest odborárov na priechode pre chodcov v banskobystrickej mestskej časti Jakub/Nový svet skomplikuje v stredu od 10.00 h dopravu na hlavnom cestnom ťahu Banská Bystrica - Donovaly.

Je preto potrebné počítať so značným zdržaním v oboch smeroch. Upozorňuje na to banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Najmä vodičov vyzýva, ak je to možné, aby sa uvedenému úseku do 12.00 h radšej vyhli. Už od septembra začal Odborový zväz (OZ) KOVO s viacerými verejnými protestnými aktivitami v jednotlivých regiónoch Slovenska. Po prerušovanom blokovaní cestných priechodov pre chodcov v Košiciach, Poprade a v Žiline pokračujú „kováci“ v Banskej Bystrici.

Podľa OZ KOVO dôvodom protestov je neustále sa zhoršujúca sociálno-ekonomická situácia obyvateľov, stúpajúca inflácia, následné zvyšovanie cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb. Ide aj o viaceré zmeny pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov.