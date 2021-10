Ťažký osud nadaného futbalistu Briana (14): S chorou mamou bývajú v neľudských podmienkach!

Rodina talentovaného futbalistu Briana (14) z Veľkých Kapušian žije v katastrofálnych podmienkach.

Šesťčlenná domácnosť si donedávna prenajímala sociálny byt od mesta, no samospráva bytovku predala. Nový vlastník im podľa ich slov okamžite zvýšil nájomné, no chýbajúcu prípojku na teplú vodu či plyn doteraz neopravil. Matka Denisa (32), ktorá má rakovinu, tak musí s druhom Karolom (42) a so štyrmi deťmi spávať v obývačke, ktorú ako jedinú dokážu vyhriať elektrickým ohrievačom.

Šesťčlenná rodinka vo Veľkých Kapušanoch už niekoľko mesiacov znáša neľudské podmienky bývania. Ako uviedla hlava rodiny, pani Denisa (32), v bytovke na Ulici Zoltána Fábryho bývajú už 13 rokov. Vysvetlila, že donedávna bývali v sociálnych bytoch v správe mesta.

„Ešte v decembri nám dalo mesto nájomnú zmluvu na ďalšie dva roky. O mesiac neskôr, v januári, nastala zmena majiteľa nášho paneláka. Prišiel nám papier, že byt je predaný a už nepatrí mestskému úradu. My sme ani nevedeli, že to predali,“ čuduje sa. Spolu s partnerom Karolom hovoria, že keby dostali od mesta možnosť, byt by si odkúpili.

Čakanie na výmenu

Katastrofálne podmienky v byte mali aj počas vlastníctva mesta. Žalostný stav v ich byte pretrváva po zmene vlastníka napriek tomu, že od začiatku roka platia nemalé peniaze do fondu opráv. „Nefunguje nám teplá voda ani kúrenie. Keď sa ochladí a príde zima, musíme si kúriť ohrievačom. Spať potom musíme všetci šiesti v jednej izbe, ktorú si ako jedinú vieme vykúriť. Takto žijeme až do marca, kým nie je vonku opäť teplo,“ opísal ich situáciu Karol.