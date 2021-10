Prvý rozpočet z dielne aktuálneho ministra financií: Matovič rozhodil miliardy, predchodca nešetrí kritikou!

Medzirezortné handrkovanie sa o peniaze zo štátneho rozpočtu je takmer na konci.

Koalícia rozhodla o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok a vieme tak, ktorým rezortom oproti tomuto roku pribudnú peniaze a ktoré si, naopak, pohoršia. Nie každý pokladá súčasnú podobu rezortu za definitívnu, hrubé obrysy by sa však už meniť nemali. Komu minister financií Igor Matovič (48) prilepšil, komu zobral a aké reakcie návrh rozpočtu vyvolal medzi politikmi a odborníkmi?

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Rozpočet podľa Matovičovho ministerstva financií počíta s plánovaným deficitom na úrovni 4,94 % HDP, čo je o polovicu menej, aký bol schválený v novele na tento rok. V praxi to znamená, že štát minie približne o päť miliárd viac, ako dokáže vybrať. „Návrh rozpočtu verejnej správy je predkladaný v čase nastupujúcej 3. vlny pandémie. Prognózovanie ekonomických veličín a fiškálne plánovanie je tak mimoriadne náročné. Napriek tomu je predložený rozpočet vyvážený a v najlepšej možnej miere zosúlaďuje požiadavky na rozpočtovú zodpovednosť,“ napísal Matovičov rezort.

Hlavnými prioritami majú byť sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo. Najmä v sektore zdravotníctva s ním však nepanuje úplná spokojnosť. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáša Malatinského sa zdravotníctvo blíži ku kolapsu a môže za to aj rozpočet. Dôvodom je podľa neho predovšetkým nižšia suma za poistencov štátu v budúcoročnom rozpočte. Ministerstvo financií odmieta, že by akékoľvek čisto účtovné rozhodnutie malo priamy vplyv na chod nemocníc.

Exminister financií Ladislav Kamenický (Smer) nešetrí kritikou. „Považujem za smiešne, ak táto vláda hovorí o uťahovaní opaskov. Ja by som to nazval rozpočtom uvoľnených opaskov a extrémneho míňania,“ vyjadril sa pre Nový Čas. „Je to zároveň rozpočet, ktorý bude znamenať pre Slovákov na budúci rok nárast cien,“ pokračuje Kamenický.

Vláda sa so znižovaním deficitu neponáhľa

Richard Ďurana, analytik INESS

- Počas tohto roku vláda neprijímala špeciálne opatrenia, ktorými by dokázala znížiť výdavky. To, že dochádza k poklesu deficitu, je hlavne zásluhou daňových poplatníkov, ktorí do štátnej kasy zaplatia viac daní a odvodov. Tým druhým faktorom, ktorý zníži deficit, sú predpokladané nižšie výdavky na covidové opatrenia. Ale inak covidová kríza spôsobila veľký nárast štátnych výdavkov, a k nemu sa vláda v tom nadchádzajúcom rozpočte nijako veľmi nestavia čelom a neznižuje tieto výdavky tak, ako by mohla, keby to bol skutočne jej cieľ.