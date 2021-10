Heger ubezpečuje, že nemocnice sa rušiť nebudú: Je to plán pre ľudí, verím, že ho nebude chcieť nikto zmariť

Premiér Eduard Heger (OĽANO) verí, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pri návštevách nemocníc po Slovensku pochopí, že zdravotníctvo potrebuje zásadnú reformu a podporí tú súčasnú, ktorá má byť financovaná z plánu obnovy.

Premiér je tak presvedčený, že reforma nemocníc nakoniec nájde podporu koaličných partnerov. Uviedol to v utorok vo svojom stanovisku. Heger zdôraznil, že nemocnice sa rušiť nebudú. "Zdravotníctvo bolo dlhé roky ťažko skúšané, a preto sme sa rozhodli pri pláne obnovy, že vyčleníme viac ako jednu miliardu eur na to, aby sme ich vybavili, aby pracoviská pre zdravotníkov boli na omnoho vyššej úrovni a aby nám zdravotníci neodchádzali do zahraničia," spresnil predseda vlády.

Verí, že návštevy nemocníc pomôžu Kollárovi pochopiť a podporiť riešenia, ktoré sa pripravili pre zdravotníctvo. "Verím, že nikto nebude chcieť tento plán zmariť, pretože je to plán pre ľudí. Chceme ľuďom poskytnúť špičkové pracoviská, kvalitnú urgentnú medicínu či pôrodnice a všeobecných lekárov. Som presvedčený, že tieto riešenia sú správne riešenia a sú v záujme ľudí, preto verím, že budú mať dostatočnú podporu v parlamente od koaličných partnerov," dodal Heger.

Kollár na pondelkovom (11. 10.) brífingu vo Vranove nad Topľou vyhlásil, že hnutie nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Povedal tiež, že rušením nemocníc sa môže región ešte viac vyľudniť. Pripomenul pritom programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o podpore takýchto regiónov.