Situácia s vysokými cenami energií je vážna, varujú podnikatelia: Čo sa môže stať v krátkom čase!

Slovenskí podnikatelia začlenení do Klubu 500 upozornili, že vysoké ceny energií môžu v krátkom čase spôsobiť zatváranie fabrík, rast nezamestnanosti, nedostatok a zdražovanie základných výrobkov a sociálne nepokoje.

Zamestnávatelia spolu so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) podporili návrhy na kompenzáciu cien energií pre obyvateľstvo, podľa nich je však potrebné, prijať účinné opatrenia aj pre priemysel.

"Klub 500 zastáva názor, že štát má možnosti ako kompenzovať dramatický nárast cien energie a plynu," povedal na utorkovej tlačovej konferencii predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Energetická a regulačná politika na Slovensku, ale aj v EÚ podľa neho nie je v súčasnosti nastavená korektne a treba ju zmeniť. Ak sa tak nestane, firmy nebudú mať prostriedky na zabezpečenie výroby a budú svoje prevádzky zatvárať.

Jednou z firiem, ktorú extrémne vysoké ceny energií zasiahli, je výrobca hnojív Duslo. Táto spoločnosť patrí k najväčším odberateľom zemného plynu na Slovensku, a využíva ho na výrobu močoviny. Generálny riaditeľ Dusla Petr Bláha upozornil, že pokiaľ sa cena plynu nezníži, firma bude musieť prerušiť výrobu až dovtedy, kým nebudú podmienky priaznivejšie. V súčasnosti Duslo produkuje každý mesiac finančnú stratu, hoci spoločnosť výrobu obmedzila na technologické minimum. Bláha pripomenul, že v cene plynu a ostatných energií platí firma na Slovensku približne o 20 miliónov eur ročne vyššie poplatky, ako keby bola postavená v Česku.

Podnikatelia si myslia, že štát by sa mal v prvom rade zamerať v rámci kompenzácie cien energií na zníženie tarify za prevádzku systému (TPS), ktorá výrazne ovplyvňuje cenu elektriny. Významnú časť nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov energie by mal podľa Klubu 500 platiť štát a zároveň je nutné zaviesť pásmové tarify TPS podľa veľkosti odberu. Túto zmenu je podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora treba uskutočniť okamžite. "S týmito opatreniami nemôžeme čakať do budúceho roka," dodal Gregor.

Ďalšou významnou položkou nákladov firiem sú emisné povolenky, ktorých cena sa vyšplhala niekoľkonásobne až na súčasných 60 eur za tonu vypusteného oxidu uhličitého. Podľa podnikateľov treba trh s emisnými povolenkami zreformovať tak, aby s nimi mohli obchodovať iba tí, čo ich potrebujú. "Na čo sú bankám emisné povolenky," opýtal sa Soták, podľa ktorého ide aj v prípade cien energií, aj v prípade povoleniek o špekulatívne zvyšovanie cien. Výnosy z predaja týchto povoleniek by sa mali podľa podnikateľov vracať z veľkej časti naspäť do priemyslu.

Klub 500 spolu so SOPK podporili návrh na zavedenie kompenzačných opatrení pre zraniteľné skupiny obyvateľov vo forme príspevkov, alebo dočasného zníženia DPH. V oblasti distribúcie elektriny chcú podnikatelia presadiť zníženie poplatkov pre veľkých priemyselných odberateľov, zavedenie pásmovej tarify TPS, zrušenie tohto poplatku za elektrinu vyrobenú pre vlastnú spotrebu.