Biskupi zasielajú poďakovanie pápežovi za jeho návštevu Slovenska: Nevynechali ani Čaputovú a spol.

Slovenskí biskupi, ktorí sa stretli na 100. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Badíne, spoločne pripravili a zaslali poďakovanie Svätému Otcovi, v mene svojom i veriacich, za jeho návštevu Slovenska.

Zároveň sa zhodli na potrebe zdôrazniť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení jeho návštevy. Informovali o tom v utorok predstavitelia KBS.

„Aj napriek epidemiologickej situácii ľudia boli disciplinovaní, prijali nutné obmedzenia a pravidlá. Návštevnosť nás potešila, ľudia boli pozitívni a láskaví, bolo to povzbudzujúce. Dalo sa vidieť, že tí, ktorí sa tam zhromaždili, milujú niečo dobré a majú to v sebe, na všetkých to vplývalo veľmi pozitívne,“ reagoval predseda KBS a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Podľa neho hlavnou myšlienkou, ktorú si treba uchovať do budúcna, je to, že máme pápeža, ktorý nás má rád a prišiel medzi nás. Máme duchovného otca, ktorý nám zanechal hlboké posolstvá a oplatí sa k nim vracať.

Biskupi sa na zasadnutí KBS zhodli na potrebe zdôrazniť poďakovanie tým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení návštevy. „Vážime si a ďakujeme prezidentke Zuzane Čaputovej za pozvanie, ktoré Svätému Otcovi predložila, taktiež všetkým predstaviteľom SR, vláde a jednotlivým rezortom za dlhodobú ochotu a ústretovosť. Naše poďakovanie chceme zopakovať aj policajtom a vojakom, osobitným spôsobom predstaviteľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, hasičom, zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie apoštolskej cesty,“ zdôraznili slovenskí biskupi.

Poďakovanie KBS patrí aj autorom duchovnej prípravy, jednotlivým miestnym organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, či účinkujúcim, alebo dobrovoľníkom.