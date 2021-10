Stavrovská sa bude opäť uchádzať o funkciu komisárky, čo Tomanová?

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská chce obhájiť svoj post aj v nadchádzajúcej voľbe v parlamente.

Povedala to pre TASR s tým, že zatiaľ sa rieši, ktorý poslanec parlamentu ju navrhne. Dodala, že už oslovila poslanecké kluby. Komisárka pre deti Viera Tomanová už do funkcie kandidovať nebude, uviedol to pre TASR Úrad komisára pre deti.

"Mám záujem kandidovať na nasledujúce funkčné obdobie a pokračovať v rozpracovaných aktivitách v legislatívnej oblasti a systémových zmenách v riešení individuálnych podnetov a monitoringov dodržiavania ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím v inštitucionálnych zariadeniach," uviedla pre TASR Stavrovská. Dodala, že už má aj potrebné podporné stanoviská mimovládnych organizácií.

Stavrovskej i Tomanovej sa onedlho končí funkčné obdobie. Funkcií sa ujali v decembri 2015 na šesť rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR majú preto na novembrovej schôdzi voliť nového komisára pre deti i komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Nominovať kandidátov možno do 5. novembra parlamentnému ľudskoprávnemu výboru. Návrhy môžu podávať len poslanci NR SR.

Komisári pre deti a pre zdravotne postihnutých majú chrániť ich práva na súdoch, úradoch, ale aj v súkromných firmách. Človek, ktorý bude zastávať túto funkciu, má mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, byť bezúhonný a akceptovaný reprezentatívnymi organizáciami.