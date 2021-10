Rezort školstva tvrdí, že obchodovanie so záverečnými prácami je potrebné riešiť: Veľavravná poznámka

Oblasť obchodovania so záverečnými prácami na vysokých školách je potrebné riešiť. Tvrdí to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Zástupcovia Nadácie Zastavme korupciu a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravili návrh, ktorý má túto problematiku riešiť. Odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva pre TASR uviedol, že ministerstvo v súvislosti s touto témou víta iniciatívu ŠRVŠ a Nadácie Zastavme korupciu. "So ŠRVŠ aj s Nadáciou Zastavme korupciu sa zhodujeme v tom, že túto oblasť je potrebné riešiť," uviedol rezort školstva.

Rezort školstva uviedol, že diskutovali už aj o konkrétnych možnostiach riešenia. "Je však dôležité, aby navrhnuté riešenie bolo aj v praxi realizovateľné a vykonateľné," povedali z ministerstva školstva. V rámci rokovaní kontaktnej skupiny k príprave novely zákona o vysokých školách sa k uvedenej iniciatíve môžu podľa ministerstva vyjadriť aj ostatné vysokoškolské reprezentácie.

Nadácia Zastavme korupciu a ŠRVŠ chcú spoločne zakročiť proti obchodovaniu so záverečnými prácami. Preto navrhujú, aby sa v rámci novely vysokoškolského zákona zaviedli nové pojmy, ako sú akademický podvod či účasť na akademickom podvode. Za obchodovanie so záverečnými prácami má podľa nich hroziť pokuta vo výške 10 000 až 50 000 eur. Podľa slov predsedu ŠRVŠ Filipa Šurana návrh predloží ŠRVŠ do pripravovanej novely vysokoškolského zákona, ktorá by mala byť čoskoro predložená do medzirezortného pripomienkového konania.