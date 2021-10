Horké slová vedenia mesta Krompachy smerom k politikom: Ide o veľkú krivdu voči občanom regiónu

Mesto Krompachy, ako aj samosprávy v regióne nesúhlasia so zmenou tamojšej nemocnice na komunitnú v rámci plánovanej reformy nemocníc.

Podľa ich slov to zhorší celkovú situáciu v regióne. Na utorkovej tlačovej konferencii v Krompachoch vyjadrili svoj nesúhlas a apelujú na politikov, aby zvážili svoje rozhodnutie.

"Pokiaľ táto nemocnica mohla na začiatku 19. storočia slúžiť zhruba pre 3000 až 4000 obyvateľov, prečo nemôže, keď ju potrebuje 8000 občanov z mesta Krompachy a zo spádovej oblasti ďalších 50.000?," uviedla primátorka mesta Krompachy Iveta Rušinová s tým, že to vnímajú ako veľkú krivdu voči občanom regiónu. Pripomenula, že v roku 2004 prešla nemocnica pod mesto, ktoré ju oddlžilo.

"Aj keď ministerstvo hovorí, že žiadna nemocnica nezanikne, iba sa transformuje, dovolím si tvrdiť ako lekár, že zánik akútnych lôžok bude znamenať zhoršenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti," povedal člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Richard Raši z mimoparlamentnej strany Hlas-SD.

„Je predsa nepredstaviteľné, aby v 21. storočí pacient nemal zdravotnú starostlivosť bližšie ako 30 kilometrov. U nás je to do Rožňavy 30 kilometrov, Košíc a Spišskej Novej Vsi 50 kilometrov a do Krompách 40 kilometrov,“ priblížil starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš.

„Hnilecký región je znevýhodnený, lebo je tu vysoká nezamestnanosť. Bude mať vyššiu zamestnanosť, keď aj blízku krompašskú nemocnicu nebudeme mať? Mladí ľudia tu nebudú chcieť žiť," dodal starosta obce Margecany a poslanec Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Petrik.

V súvislosti so zachovaním nemocnice mesto spustilo elektronickú petíciu, ktorú doteraz podpísalo takmer 3900 ľudí.